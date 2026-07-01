De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"
Jeffrey de Lange sluit een terugkeer naar Ajax deze zomer niet uit. De doelman van Olympique Marseille hoopt op meer speeltijd en erkent dat een transfer een serieuze mogelijkheid is, al wil hij zijn huidige club niet zomaar verlaten.
De 28-jarige keeper staat in Marseille achter voormalig Ajax-doelman Gerónimo Rulli in de pikorde. Daardoor lijkt een vertrek deze zomer een logische optie, al benadrukt De Lange dat hij zorgvuldig met zijn toekomst omgaat. "Het blijft wel Marseille. Dat ga je niet zomaar wegdoen. Aan de andere kant ben ik op een leeftijd waarop ik echt wil spelen. Ik voel me ook beter dan ooit, dus dan wil je elke kans aangrijpen om te gaan spelen", zegt hij tegenover ESPN, geciteerd door Ajax Showtime.
Ajax toonde in het verleden al interesse in De Lange en de doelman zou een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA zeker zien zitten. "Dat zou heel mooi zijn. Ik heb niet echt een voorkeur", vertelt hij. "Ik wil gewoon gaan spelen en bij een mooie club spelen. Niet ten koste van alles, want ik vind Marseille nog steeds een fantastische club. Daar gaat deze zomer hoe dan ook iets gebeuren, dus het is ook zeker nog een optie om daar te blijven."
Afgelopen seizoen leek De Lange eindelijk zijn kans te krijgen onder trainer Roberto De Zerbi. Kort nadat hij tot eerste doelman werd benoemd, vertrok de Italiaan echter uit Zuid-Frankrijk. "Dat was wel even zuur. Normaal ben ik er niet zo heel lang kapot van en zet ik de knop om en ga ik weer door. Maar je had zo’n goede connectie met de trainer en ik voelde aan alles dat mijn kans eraan zat te komen."
De Lange vertelt dat De Zerbi hem persoonlijk liet weten dat hij de nieuwe eerste keeper zou worden. "Op een gegeven moment moest ik bij De Zerbi op kantoor komen en zei hij: Jeff, het is jouw tijd. Jij gaat vanaf nu spelen. Je hebt het verdiend. Dan speel je één potje, vliegt de trainer eruit en kiest de interim voor de ander, omdat hij meer gespeeld had."
De keuze van de interim-trainer noemt De Lange achteraf "de veilige optie". "Ik ben daar wel even zuur van geweest, ook omdat ik het idee had dat ik het op dat moment verdiende. Daar werk je anderhalf jaar naartoe en helaas was het van korte duur."
De voormalig doelman van Go Ahead Eagles heeft bij Olympique Marseille nog een contract tot medio 2027, maar een transfer in de komende weken behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.
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De Lange gevraagd naar terugkeer bij Ajax: "Zou heel mooi zijn"
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