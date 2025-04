De Lange: "Mooi als Go Ahead de beker wint en Ajax de titel pakt"

Oud-Ajacied en voormalig keeper van Go Ahead Eagles kan maandag de bekerfinale tussen Go Ahead en AZ niet meemaken. De Lange heeft verplichtingen met Olympique Marseille.

"Dat is heel jammer. Als het mogelijk was geweest, was ik even op en neer gegaan. Wat ik van de finale verwacht? De een zegt dat AZ iets beter is en de ander vindt dat Go Ahead er op dit moment beter voorstaat", opent de Lange bij Voetbalzone. "Ik denk dat het een rustige wedstrijd wordt en beide elftallen gefocust zullen zijn om niet het eerste doelpunt tegen te krijgen. Daarna valt het de kant op van Go Ahead, denk ik. Je wil een voorspelling horen? Het wordt 1-2 voor Go Ahead."

De Lange weet dat Deventer op z'n kop zal staan bij een eventuele overwinning. "Ik hoop dat het feest nóg mooier wordt dan toen we de play-offs wonnen. Europees voetbal halen is natuurlijk ongelooflijk mooi, maar het is geen tastbare prijs. Een beker is nóg mooier. Dat gun ik de club en de mensen eromheen ook zó ontzettend."

"Het winnen van de bekerfinale zou een bekroning zijn voor de afgelopen twee à drie jaar, waarin zoveel gebeurd is. Het zou een bekroning zijn voor iedereen rond deze prachtige club. Het is ook niet onterecht dat ze nu in de finale staan, hè. Dat vind ik ook zo mooi. Ik heb heel veel zin in de wedstrijd. Ik ga zeker kijken. Ajax is natuurlijk ook mijn club, dus het zou heel mooi zijn als Go Ahead de beker wint en Ajax de titel pakt", besluit hij.