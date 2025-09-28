De Lange over CL-duel met Ajax: "Dit wordt een speciale avond"

Voor Jeffrey De Lange kan het Champions League-duel tussen Marseille en Ajax van komende dinsdag op meerdere manieren speciaal worden. Of hij nu onder de lat staat of niet. De 27-jarige doelman, elf jaar actief in de jeugdopleiding van Ajax, houdt nog altijd hoop dat trainer Roberto De Zerbi voor hem kiest tegen de Amsterdammers.

"Ik weet het eerlijk gezegd echt niet", zegt De Lange over zijn mogelijke basisplaats. "De trainer bekijkt het echt wedstrijd per wedstrijd. En dat klinkt natuurlijk altijd heel cliché, maar hij maakt vaak op de wedstrijddag pas de opstelling bekend. Daarin is hij heel erg strikt. We hebben zoveel wedstrijden, dus iedereen moet ervan uitgaan dat ze kunnen spelen. Zo houdt hij iedereen scherp."

Toch knaagt het regelmatig als hij op de bank zit, zeker in grote affiches. "Natuurlijk wil je elke week spelen. En als je dan Real Madrid-uit op de bank zit… Dat zijn de potjes waar je van droomt", vertelt De Lange. "Maar ik weet ook waar ik vandaan kom: je staat niet zomaar elke week in de basis bij een topclub in Frankrijk. Ik moet geduld hebben, hard werken. De trainer spreekt veel vertrouwen in mij uit, dat geeft mij weer brandstof."

Wat er ook gebeurt dinsdagavond: voor De Lange heeft het duel tegen Ajax hoe dan ook een emotionele lading. "Ik zei al tegen familie: ‘loten we een Nederlandse club, dan ben ik blij. Loten we Ajax, dan is dat nog mooier’", aldus de oud-Ajacied. "Natuurlijk had ik het liefst in de Johan Cruijff Arena gestaan, maar thuis is het ook bijzonder. Ik heb er elf jaar gespeeld. Dan is dit gewoon een speciale avond."

De keeper kent meerdere bekende gezichten aan Ajax-zijde. Met Kasper Dolberg en Kenneth Taylor speelde hij samen bij Ajax, en bij Go Ahead Eagles met Oliver Edvardsen. Zelfs met trainer John Heitinga deelt hij nog herinneringen. "Ik heb nog met de speler Heitinga getraind toen ik jeugdspeler was. Hij zat toen in de selectie. Ik weet nog dat we voor de training een rondootje deden en er een situatie ontstond waar er twijfel was wie er in het midden moest, want het was óf mijn fout of die van Heitinga", vertelt hij. "Hij keek alleen naar me en toen ben ik toch maar in het midden gegaan. Als je als jongetje naar Ajax kijkt, kijk je tegen zo iemand op. En dan sta je ineens met hem op het veld, dat is toch bijzonder."