De Lange waarschuwt Ajax voor ex-Feyenoorder: "Zie de kwaliteiten"

Olympique Marseille ziet deze weken hoe Igor Paixão langzaam maar zeker zijn plek verovert in het elftal van Roberto De Zerbi. De Braziliaan, die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord, maakt indruk met zijn snelheid en creativiteit. Tegen Paris Saint-Germain stond hij voor het eerst in de basis en de kans is groot dat hij ook minuten maakt in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax.

"Het was wat lastig voor hem in het begin", vertelt keeper Jeffrey De Lange over zijn ploeggenoot bij ESPN. "Hij kwam binnen met een blessure vanaf Feyenoord. Maar je ziet de kwaliteiten die hij heeft en dat hij zich zo snel aanpast, terwijl hij nog niet eens honderd procent is. Ik denk dat we nog heel veel plezier aan hem gaan beleven."

Dinsdagavond treft Marseille Ajax in een kolkend Stade Vélodrome. Voor De Lange, die elf jaar bij Ajax speelde, is het duel dus ook extra speciaal. Alleen is een basisplaats voor de doelman geen garantie.