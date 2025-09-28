Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

De Lange waarschuwt Ajax voor ex-Feyenoorder: "Zie de kwaliteiten"

Thomas
bron: ESPN
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille
Jeffrey de Lange onder de lat bij Olympique Marseille Foto: © BSR Agency

Olympique Marseille ziet deze weken hoe Igor Paixão langzaam maar zeker zijn plek verovert in het elftal van Roberto De Zerbi. De Braziliaan, die afgelopen zomer overkwam van Feyenoord, maakt indruk met zijn snelheid en creativiteit. Tegen Paris Saint-Germain stond hij voor het eerst in de basis en de kans is groot dat hij ook minuten maakt in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax.

"Het was wat lastig voor hem in het begin", vertelt keeper Jeffrey De Lange over zijn ploeggenoot bij ESPN. "Hij kwam binnen met een blessure vanaf Feyenoord. Maar je ziet de kwaliteiten die hij heeft en dat hij zich zo snel aanpast, terwijl hij nog niet eens honderd procent is. Ik denk dat we nog heel veel plezier aan hem gaan beleven."

Dinsdagavond treft Marseille Ajax in een kolkend Stade Vélodrome. Voor De Lange, die elf jaar bij Ajax speelde, is het duel dus ook extra speciaal. Alleen is een basisplaats voor de doelman geen garantie.

Gerelateerd:
Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"

0
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA

Taylor kritisch op de eigen supporters: "Ik heb liever dat..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd