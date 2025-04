De Lange wilde niet verlengen bij Ajax: "Bewust hiervoor gekozen"

Jeffrey de Lange moest het tijdens de Conference League-duels van Go Ahead Eagles met SK Brann zonder trainer René Hake stellen. De architect achter het grote succes van Go Ahead Eagles vertrekt na het bereiken van Europees voetbal naar Manchester United.

"Dat was drie weken voor de eerste wedstrijd tegen SK Brann. Toen dachten we wel: oh, hoe gaat dit nu verder? Ik ben natuurlijk op hetzelfde moment als René begonnen bij Go Ahead Eagles. Hij had een bepaald doel en project voor ogen", opent de oud-keeper van FC Twente en Ajax bij Voetbalzone.

"Hij heeft het die twee jaar zo goed neergezet en écht iets teweeggebracht. Als je dan hoort dat jouw trainer naar Manchester United gaat... Mijn eerste reactie was: ‘Gelijk doen, zonder twijfel.’ Dat heeft hij ook verdiend, toch? Je dacht daarna wel gelijk: we spelen over drie weken wel tegen SK Brann. En nu?", vervolgt hij.

De Lange werkte goed samen met de trainer. "Hij is heel belangrijk voor mijn ontwikkeling geweest. René heeft me jaren geleden ook naar FC Twente gehaald. Het was destijds voor mij ook een hele bewuste keuze om niet bij Ajax te tekenen, maar naar FC Twente te gaan. Daar kon ik echt richting het eerste elftal."

"Hake zei toen: ‘Kom naar FC Twente, dan kan je je hier komen ontwikkelen. Dat gaat je helpen.’ Als uitgerekend hij je dan ook weer terughaalt naar Go Ahead Eagles en je direct het vertrouwen geeft, dan voelt dat geweldig. Zonder die twee jaar bij Go Ahead had ik natuurlijk geen transfer gemaakt naar Olympique Marseille. Hij is daarin superbelangrijk geweest."