Geschreven door Jessica Westdijk 12 nov 2022 om 17:11

Johan Cruijff blijft ook na zijn overlijden volop aanwezig in de voetballerij. Niet alleen in de gedachten van voetbalfans, sterspelers en bekende trainers. Ook bij FC Barcelona blijft de legende van de nummer 14 levend. Het jeugdcomplex van de club draagt zijn naam. Na een indrukwekkende carrière als voetballer en trainer, blijft de legende van Johan Cruijff blijft dus alom aanwezig bij FC Barcelona. Een blik op de tijdlijn van de legendarische nummer 14.

Johan Cruijff als voetballer voor FC Barcelona

Cruijff speelt zijn eerste officiële wedstrijd voor FC Barcelona op 28 oktober 1973. Het team weet 25 keer ongeslagen te blijven waarna Het Kampioenschap van Spanje wordt gewonnen. In zijn eerste jaar bij Barcelona én het jaar daarop, wordt Cruijff verkozen tot Europees voetballer van het jaar. Trainer Michels werd vervangen voor Weisweiler.

Voor de nummer 14 reden genoeg om weg te gaan. FC Barcelona kiest partij voor Cruijff en de legende tekent voor nog eens 2 seizoenen. Op één voorwaarde. Rinus Michels zou moeten terugkeren naar de club en zo geschiedde. Toen Johan zijn zoon Jordi in 1974 vernoemde naar een Catalaanse beschermheilige, was zijn onsterfelijke populariteit een feit.

Sinds deze historische periode staat FC Barcelona op de kaart als een wereldberoemde topclub. “Sinds enkele jaren wordt er ook massaal online gewed op FC Barcelona door voetbalfans over de hele wereld, vooral tijdens de Primera Division en de Champions League.” Laat Nederlandse online goksite vergelijker en analist beste-goksites.net weten.

In ‘78 stopt Johan Cruijff met voetballen. Toch blijft hij verbonden met Spanje. Na een mislukt uitstapje in het onroerend goed, stort de legende zich wederom op het voetbal. Hij speelt voor onder andere de Los Angeles Aztecs, de Washington Diplomats, Levante, Ajax en Feyenoord. In 1985 maakt Johan Cruijff zijn debuut als trainer bij Ajax Amsterdam.

FC Barcelona verwelkomt Cruijff als trainer in 1988

Hoewel Cruijff géén trainerspapieren op zak had, werd hij door het bestuur toch aangesteld als de nieuwe coach van FC Barcelona. Zijn manier van trainen werd niet alleen doorgevoerd in het belangrijkste team. Ook de jeugd werd met deze methode overgoten.

Nadat de puntjes op de spreekwoordelijke “i” waren gezet won het Dream Team met kinderlijke eenvoudig van aartsrivaal Real Madrid. FC Barcelona wordt tussen 1991 en 1994 4 keer landskampioen. In 1989 en in 1992 wist het de Europacup II en I te winnen.

Ook schrijft FC Barcelona onder Cruijff de Supercopas in 1991 en de Europese Supercup in 1992 op zijn naam. De nummer 14 is 8 seizoenen lang actief als de trainer van het Dream Team. In 2009 wordt Cruijff bondscoach van Catalonië. Het team wint van Argentinië.

Later volgde nog een overwinning tegen Honduras én een gelijkspel tegen Tunesië. In 2010 wordt Cruijff tot erevoorzitter van FC Barcelona benoemd. De benoeming stuitte tegen de borst van club president Rosell. De benoeming zou niet statutair zijn. Johan levert zijn titel weer in. Zijn laatste wedstrijd als bondscoach in 2013 eindigde in 1-1 tegen Nigeria.

Nog steeds leeft Johan Cruijff voort bij FC Barcelona. Dat hoor je niet alleen aan het respect van de Catalanen, maar dat zie je ook aan de foto’s en quotes die de gangen van het stadion versieren. In het museum van Camp Nou heeft Johan Cruijff zelfs een volledig aparte afdeling, de nummer 14 heeft zelfs een standbeeld met “ga het veld op en geniet.”