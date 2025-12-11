De lekkerste pizza's voor tijdens de klassieker: Ajax-Feyenoord

Het is binnenkort weer tijd voor dé klassieker: Ajax-Feyenoord. Of je nu vóór de aftrap, in de rust of na de wedstrijd trek krijgt: in Amsterdam vind je genoeg plekken waar je terechtkunt voor een goede pizza. Benieuwd naar de beste hotspots? We zetten op een rij waar je de lekkerste pizzapunten kunt scoren, zodat jij je volledig kunt richten op de doelpunten.

Fratelli d'Italia Op zoek naar een toegankelijke en gezellige pizzeria waar iedereen met zijn wensen terecht kan? Dan zit je bij Fratelli d'Italia helemaal goed. Je kiest hier uit een normale (32 cm) of grote (40 cm) pizza: perfect voor de stevige trek of om te delen met je vrienden. Kun je niet kiezen tussen twee smaken? Laat je pizza dan gewoon half-half beleggen. Ideaal voor groepen of twijfelaars die simpelweg alles willen proeven! De zaak ligt op zo’n 30 minuten met het OV vanaf de ArenA. Reserveer een tafeltje en schuif direct aan na de wedstrijd. Je kunt natuurlijk ook je pizza bestellen in Amsterdam en de Italiaanse smaken gewoon naar jou toe laten komen.

Pizza Amsterdam In de Bosboom Toussaintstraat vind je Pizza Amsterdam. Hier staan naast klassieke pizzasmaken ook leuke specials op de kaart, zoals het Amsterdammertje met Old Amsterdam, mozzarella, gorgonzola, Grana Padano en biologische pomodorisaus. Wellicht brengt die wat extra wedstrijdgeluk met zich mee! Daarnaast zorgen de glutenvrije en vegan opties ervoor dat iedereen kan meegenieten. Het restaurant ligt centraal in de stad en is met het OV binnen 40 minuten vanaf de ArenA te bereiken. Of je nu kiest voor afhalen of bezorgen: jouw derde helft begint in ieder geval goed!

Pizza Beppe Op zoek naar échte Napolitaanse kwaliteit? Dan moet je naar Pizza Beppe, het eerste restaurant in Nederland dat officieel is erkend door de Associazione Verace Pizza Napoletana. Ze serveren authentieke pizza's, maar ook verschillende specialiteiten zoals de pizza white truffle, ‘nduja en zelfs pizza’s in hartvorm. Ook vegans kunnen hier terecht! Bekijk online welke locatie het dichtst bij jou in de buurt zit en plaats direct een bestelling. Terwijl jij vanuit het stadion richting huis beweegt, wordt jouw pizza vers bereid en zo snel mogelijk bezorgd. Beter wordt het toch niet?

De Pizzabakkers Perfect voor wie na de wedstrijd nog even wilt borrelen of gewoon meteen wilt aanvallen op een goede pizza. De Pizzabakkers staan bekend om hun dunne, knapperige bodems en verse toppings. Of je nu voor je favoriete smaak kiest of juist verrast wilt worden door de pizza van de maand: er is altijd wel iets dat precies past bij jouw wedstrijdstemming! En goed nieuws: dit najaar opent er een nieuwe locatie bij de ArenA. Ideaal als je de (OV-)drukte wilt ontwijken of om voor of na de wedstrijd in ontspannen sfeer te genieten.