'De Ligt annuleert huwelijksfeest': "Niets vernomen van AnneKee"

Volgens de pagina is De Ligt momenteel op Barbados, terwijl zijn verloofde AnneKee tot nu toe spoorloos is gebleven. “Het is duidelijk dat Matthijs de Ligt momenteel in Barbados verblijft, van AnneKee Molenaar is nog niets vernomen”, meldt Reality FBI.

De situatie zorgt voor de nodige frustratie onder de gasten die eigenlijk aanwezig zouden zijn op het bruiloftsfeest in Italië. Volgens Reality FBI zijn die allesbehalve blij met de gang van zaken: “Diverse gasten, die vandaag in Italië aanwezig zouden zijn bij het oorspronkelijke bruidsfeest, zijn not amused om twee redenen. De eerste, hun verblijf. Dat hadden ze geboekt vanwege het geplande feest en ze konden het niet meer omboeken of annuleren.”

Alsof dat nog niet wrang genoeg is, blijkt dat ze pas via social media ontdekten waar De Ligt zich daadwerkelijk bevindt. “Het tweede, dat ze via social media moeten vernemen dat Matthijs in Barbados is, terwijl zij momenteel op een ‘geforceerd’ uitje zijn in Italië. Daar zouden ze naar verluidt wat moeite mee hebben.”

Of er sprake is van relatieproblemen of slechts een misverstand is nog onduidelijk. Eén ding is zeker: de soap rond De Ligt en zijn vriendin AnneKee is voorlopig nog niet voorbij.