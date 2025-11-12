AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
De Ligt en De Jong reageren op Ajax-drama: "Niet leuk om te zien"

Rik Engelbertink
bron: NOS
Matthijs de Ligt wijst
Matthijs de Ligt wijst Foto: © Pro Shots

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong hebben zich uitgelaten over het ontslag van John Heitinga bij Ajax. Het duo vindt het jammer dat het minder gaat met Ajax en balen voor de oud-trainer.

"Ik vind het jammer voor John Heitinga dat hij is ontslagen. Ik heb hem vroeger als assistent gehad bij Jong Ajax. Het was een prettige man om mee samen te werken. Het is erg jammer voor hem. Ik hoop dat de club de weg binnenkort omhoog vindt", zegt De Ligt bij de NOS.

Ook de crisis in het bestuur is niet aan De Ligt voorbij gegaan. "Je krijgt er wat van mee, want jullie Nederlandse media houden ervan om erover te praten", lacht De Ligt. "Dat is jullie werk en dat doen jullie hartstikke goed. Mijn werk is om me te focussen op voetbal, dus ik ben er niet te veel mee bezig."

De Jong kijkt nog altijd naar wedstrijde van Ajax. "Natuurlijk, je hoopt dat het goed gaat met de club. Waar ik kan, kijk ik de wedstrijden altijd. Het is natuurlijk niet leuk om te zien, maar ik sta er te ver vanaf om er echt iets zinnigs over te zeggen."

