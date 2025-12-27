AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Ajax

De Ligt gewaarschuwd: "Wordt moeilijk om zijn plek in te nemen"

Sara
bron: Voetbal International
Matthijs de Ligt wijst
Matthijs de Ligt wijst Foto: © Pro Shots

Matthijs de Ligt moest vanwege een blessure het Boxing Day-duel met Newcastle United aan zich voorbij laten gaan. De negentienjarige Ayden Heaven en oud-Ajacied Lisandro Martínez stonden in het hart van de defensie. 

Martínez begon voor het eerst sinds zijn kruisbandblessure in de basis. De ex-Ajacied droeg door de afwezigheid van Bruno Fernandes de aanvoerdersband. "Hij is een man met veel karakter", stelt Amorim. "Hij is ontzettend goed aan de bal - en heeft een wereldtitel gewonnen, dus hij is wel wat gewend qua druk - maar hij heeft laten zien dat hij een topspeler is. Hij is klein van stuk, maar heeft het goed gedaan tegen een team met lange spelers."

Maar vooral de ontwikkeling van Heaven baart opzien. Het voormalige Arsenal-talent maakte veel indruk op trainer Amorim en waarschuwt De Ligt dat hij er niet zeker van kunt zijn dat hij zijn plaats terug krijgen. 

"Ik ben erg tevreden over Ayden", zegt Amorim. "Je merkt dat hij met elke wedstrijd beter wordt. Hij heeft heel goed getraind, wat aantoont dat goed trainen je spel kan verbeteren. Als hij zo blijft spelen, wordt het heel moeilijk om zijn plek in te nemen", klinkt het alarmerend voor De Ligt. 

Ook Roy Keane was tevreden over de defensieve prestatie. "United wint op een lelijke manier. Ze moeten trots tonen in het verdedigen en dat deden ze vandaag. Maar als je als club om prijzen wil meedoen, moet je verdedigend constanter zijn. Dit is pas de tweede keer dit seizoen dat ze de nul houden", aldus Keane.

