De Ligt kende moeilijke tijd na Ajax: "Ik moest gaan nadenken"

Matthijs de Ligt begint de laatste weken steeds meer te herpakken bij Manchester United. Toch vond hij geen plek in de selectie van het Nederlands elftal tijdens de recente interlandperiode. In een openhartig interview met The Telegraph vertelt hij over zijn huidige vorm, zijn band met trainer Rúben Amorim en zijn relatie met Oranje.

Hoewel De Ligt privé wat moeilijkheden kent, bloeit hij bij Manchester United steeds meer op. De verdediger voelt zelf dat hij al ‘in zijn prime’ zit. “Ik voel me zowel fysiek als mentaal heel erg goed. Ik heb al veel meegemaakt, maar ik heb nu het idee dat ik echt mijn top aan het bereiken ben. Verdedigers hebben dat normaal pas rond hun dertigste, maar ik voel me nu al zo goed.”

Zijn huidige goede vorm is iets wat hij sinds zijn vertrek bij Ajax maar zelden heeft ervaren. “Ik was altijd al die sterke, grote gast. Alleen toen ik negentien was, deed ik alles op intuïtie. Dat werkte heel goed, maar bij Juventus moest ik ineens heel veel gaan denken. Ik had heel veel problemen, met name in het begin,” geeft De Ligt toe.

Ook bij het Nederlands elftal verliepen zijn optredens lange tijd moeizaam. Hij kan inmiddels al een tijdje niet rekenen op speelminuten in Oranje en tijdens de afgelopen interlandperiode liet bondscoach Ronald Koeman hem zelfs volledig buiten de selectie. “Natuurlijk is dat een teleurstelling, als je bijna tien jaar deel hebt uitgemaakt van dat team,” reageert De Ligt daarover.