'De Ligt op Ibiza gespot met nieuwe vlam; relatie met AnneKee over'
Matthijs de Ligt is zondag op Ibiza gespot met een Amber Yuusef. Zijn relatie met AnneKee lijkt daarmee definitief ten einde.
De Ligt was jarenlang samen met AnneKee Molenaar met wie hij zelfs trouwde, maar de afgelopen maanden zijn er geruchten gegaan over een breuk. De Ligt heeft al trouwbeelden van zijn Instagram-account verwijderd. Het stel lijkt echter op goede voet met elkaar te staan: zo werden ze nog samen in Amsterdam gespot.
Beiden spraken zich nooit uit over de relatie. Maar Reality FBI meldt op Instagram dat De Ligt nu is gespot met topmodel Amber Yuusef. "Ze werden vanmiddag samen, in het gezelschap van anderen, gespot bij Casa Jondal op Ibiza. Knuffelend, zoenend en duidelijk in love", schrijft het juicekanaal.
Voor Yuusef is De Ligt niet haar eerste voetballer. Afgelopen jaar werd ze al gespot met: Jude Bellingham (Real Madrid) en Jobe Bellingham (Borussia Dortmund).
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