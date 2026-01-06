Kick-off
"De macht in deze transferperiode ligt nog bij Beuker en Kroes"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax bestuur & beleid

"De macht in deze transferperiode ligt nog bij Beuker en Kroes"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Tijdens de huidige transferperiode ligt de eindverantwoordelijkheid bij Ajax nog altijd bij Alex Kroes en Marijn Beuker. Hoewel Jordi Cruijff inmiddels is aangesteld als technisch directeur, kan hij pas vanaf februari formeel beslissingen nemen, omdat de administratieve afhandeling nog loopt. Wel zal hij volgens De Telegraaf al op de achtergrond meekijken met het transferbeleid.

In de podcast Kick-off licht Mike Verweij toe dat Cruijff eigenlijk al in Amsterdam werd verwacht. "Het was de bedoeling dat hij vandaag (maandag, red.) naar Amsterdam zou komen. Zijn vliegtuig vertrok niet uit Barcelona. Het was vooral om nog wat dingen af te stemmen met Kroes en Beuker. Een aantal namen voorleggen. Als Cruijff dan gaat beginnen, zullen er snel spijkers met koppen geslagen worden."

Valentijn Driessen plaatst daar echter een kanttekening bij en benadrukt dat Cruijff officieel pas later instapt. "Er moeten nog allerlei papieren op orde gebracht worden. Op zo’n dag als deze konden er dan wat interviews worden gedaan en wat foto’s worden geschoten. Dat zal nog wel even duren."

Nu de transferwindow al geopend is, rijst de vraag in hoeverre Cruijff nu al invloed heeft op inkomende en uitgaande transfers. Verweij is daar duidelijk over: "Hij zal niet de laatste klap kunnen geven. Hij is nog niet officieel aangesteld. Er zal wel gezegd worden: We zijn hier en hier mee bezig, hoe kijk jij daarnaar? De macht in deze transferperiode ligt nog bij Beuker en Kroes. Het zou wel heel raar zijn als Cruijff niet over hun schouder meekijkt."

Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff Marijn Beuker Alex Kroes
