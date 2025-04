"De match tussen Brobbey en Farioli is niet heel gelukkig gebleken"

Nu Wout Weghorst weer helemaal fit is na de breuk in zijn teen, keert de discussie over wie er bij Ajax in de spits moet staan weer terug. Brian Brobbey speelde de afgelopen weken, maar stelt teleur.

"Het blijft een bijzonder verhaal", vindt Tim Reedijk bij Voetbal International. "Dolberg scoorde afgelopen woensdag in zeventig minuten vier keer. Dat is net zoveel als Brobbey in een heel seizoen. Bij de kampioen van Nederland... Het slaat natuurlijk nergens op om die vergelijking te trekken, maar het zegt wel iets in een kampioenselftal. Zeker als je weet dat hij vorig jaar zoveel scoorde, in een seizoen waarin het slecht draaide."

Reedijk vraagt zich af of ze zich intern bij Ajax zorgen maken over de ontwikkeling van Brobbey. "En ook zijn waarde. Je hebt sowieso de Ajax-tax. Hij zal normaal gesproken ooit voor veel geld verkocht worden. Hij is nog steeds jong, talentvol, zit bij Oranje. Iedereen weet dat er heel veel potentie in zit. Maar als dit te lang aanhoudt, gaat dat wel afnemen."

Clubwatcher Lentin Goodijk denkt dat Ajax zich enigszins zorgen maakt om de progressie van de Amsterdammer. "Elke keer als je Brobbey ziet spelen, dan denk je: er zit zoveel in. Hij komt vaak wel in de posities om te scoren, hij heeft de snelheid, hij heeft de power, hij heeft het neusje voor de goal, hij kan als aanspeelpunt fungeren en hij kan de diepte in."

"Alleen, hij zit op de één of andere manier een beetje vast in zijn eigen hoofd. Bij Ajax weten ze allemaal: hij kan het wel. Het is wachten tot het eruit komt. Wat dat betreft is tot nu toe de match tussen hem en Farioli niet heel gelukkig gebleken. Misschien weet hij hem dan ook net niet helemaal op de juiste psychologische manier te raken", aldus Goodijk.