Geschreven door Mitch Marinus 14 feb 2020 om 18:02

Deze week werden de fans van Ajax op een harde maar duidelijke manier eraan herinnerd dat Ajax nog altijd een opleidingsclub is. Ziyech kiest er voor om na dit seizoen naar Chelsea te vertrekken. De aanvallende middenvelder was langer dan verwacht te bewonderen in Amsterdam, maar toch moet de club na deze mooie jaren verder kijken. Wat zijn de opties voor Overmars om Ziyech te vervangen?

Calvin Stengs

Vaak wordt gezegd dat Ajax het Bayern van Nederland wil worden. Daarmee wordt vooral gedoeld op de aankopen die de Duitse rekordmeister vaak binnen de eigen competitie doet. Zo haalde de club met Robert Lewandowski, Mario Götze en Leon Goretzka vooral clubs bij de concurrenten weg. Calvin Stengs is de eerste naam die in het verlengde van dit aankoopbeleid een optie voor Ajax is.

Stengs maakt dit seizoen een sterke indruk bij AZ. De buitenspeler moest na zijn eerste wedstrijden op het hoogste niveau lang toekijken met een kruisbandblesssure. Na zijn rentree was daar weinig van te merken en zette hij de goede lijn door. Ten opzichte van de eerste seizoenshelft, valt Stengs na de winterstop iets minder op. Het is vooral de andere buitenspeler Idrissi die de hoofdrol op zich neemt. Desondanks is Stengs absoluut het type speler dat Ziyech zou kunnen vervangen. De belangrijkste kwaliteit, het geven van steekpasses om anderen in scoringspositie te brengen, bezit de buitenspeler. Het is natuurlijk wel de vraag of AZ open staat om Stengs te verkopen. De club uit Almaar lijkt vrij stroef te staan tegenover een verkoop naar een andere Nederlandse club. Mede om die reden zou Overmars flink de portemonnee open moeten trekken om Stengs binnen te halen.

Mohamed Ihattaren

Over flink de portemonnee trekken gesproken, zal dat voor deze vervanger ook absoluut gelden. PSV, waarvan we niet hoeven uit te leggen dat het niet draait dit seizoen, heeft eigenlijk maar een echte smaakmaker: Mohamed Ihattaren. Het is te vroeg om alles op de schouders van de 18-jarige middenvelder te leggen en dus heeft ook Ihattaren het moeilijk dit seizoen. Daarnaast lijkt hij niet altijd begrepen te worden door zijn medespelers en daarom is het interessant om te zien hoe Ihattaren in een goed draaiend team zou spelen.

Juan Fernando Quintero

De meest onbekende, tevens de oudste in dit rijtje. Quintero speelde eerder al in Europa bij Pescara, Porto en Stade Rennes, maar lijkt het inmiddels in Zuid-Amerika bij River Plate naar zijn zin te hebben. Volgens het Argentijnse TyC Sport zou Ajax al interesse in de 27-jarige hebben getoond, maar is het onduidelijk of Quintero nog wel naar Europa wil vertrekken. De Colombiaan is vrij klein (1,68), maar wel is hij een echte spelmaker. Ondanks dat hij pas sinds enkele maanden weer, hersteld van een kruisbandblessure, op het veld staat, zou Ajax afgelopen winter al een bod hebben uitgebracht. Journalist Victoria Najda meldde namelijk deze winter al dat Ajax een bod van 15 miljoen op tafel zou hebben gelegd bij River Plate. Daarnaast zou Quintero een afkoopsom van 22 miljoen in zijn contract hebben staan.

Naci Ünüvar

Ünüvar is de jongste in deze lijst, maar wel de enige die momenteel al bij Ajax onder contract staat. Dat Ünüvar een enorm talent is en dat hij over enkele jaren richting het niveau van Ziyech kan komen, daar zijn de meesten het wel over eens. De vraag is alleen of Ten Hag vanaf komend seizoen al volledig op de 16-jarige kan rekenen. Aan de voetballende kwaliteiten hoeft niet getwijfeld te worden, maar op het fysieke aspect moet de Ajacied zich nog ontwikkelen. Daarom speelt hij sinds korte tijd op Keuken Kampioen Divisie niveau bij de beloften. Verder heeft Ünüvar qua voetbalstijl enorm veel van Ziyech weg en lijkt het een kwestie van tijd tot hij vaker in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Een opvallende statistiek is dat Ünüvar de enige rechtspoot in dit lijstje is, maar hij kan dit ‘corrigeren’ met zijn heerlijke buitenkantje voet.