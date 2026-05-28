Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax supporters en sfeer

De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"

Bjorn
Johnny de Mol met partner Anouk van Schie
Johnny de Mol met partner Anouk van Schie Foto: © BSR Agency

Ajax heeft een dramatisch jaar toch positief afgesloten met een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Veel Ajax-supporters zijn blij dat het seizoen erop zit. Van Johnny de Mol kan het nieuwe seizoen echter niet vroeg genoeg beginnen.

"Ik kijk gewoon heel erg uit naar volgend seizoen", zegt hij tegenover Sportnieuws.nl. "Ik ga met mijn zoontje vaak naar voetbal. Die heeft best een mooi leven. Die zal nooit weten wat honger is. Die heeft altijd een broek aan zijn kont. Dus ik vind het heel belangrijk dat hij leert omgaan met verdriet, boosheid en frustratie. Dus ik heb mijn seizoenkaart met nog drie jaar verlengd."

De Mol zag ook hoongelach bij supporters van andere clubs. "Ik zag zo'n mooie meme voorbijkomen van Marcel Boekhoorn met twee van die bussen, de NEC-bus en de Ajax-bus. En die reden op de snelweg en de NEC-bus ging linksaf naar Barcelona en die Ajax-bus moest rechtsaf naar Volendam."

"Ja, het is te gênant voor woorden", vervolgt De Mol. "Dit is echt een dieptepunt. Maar we moeten met de realiteit leven dat sowieso die Nederlandse competitie zich gewoon niet meer kan meten met die andere grote vier. En hier zullen we het mee moeten doen, een Conference League-plekje."

Gerelateerd:
ME'ers op het veld

'ME moet ingrijpen door supportersrellen na Ajax - FC Utrecht'

0
Ajax-supporters in Volendam

Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans

0
Lees meer:
Ajax supporters en sfeer Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"

Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"

Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"

Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League

De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"

Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"

Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"

De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws