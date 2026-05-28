De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Ajax heeft een dramatisch jaar toch positief afgesloten met een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Veel Ajax-supporters zijn blij dat het seizoen erop zit. Van Johnny de Mol kan het nieuwe seizoen echter niet vroeg genoeg beginnen.
"Ik kijk gewoon heel erg uit naar volgend seizoen", zegt hij tegenover Sportnieuws.nl. "Ik ga met mijn zoontje vaak naar voetbal. Die heeft best een mooi leven. Die zal nooit weten wat honger is. Die heeft altijd een broek aan zijn kont. Dus ik vind het heel belangrijk dat hij leert omgaan met verdriet, boosheid en frustratie. Dus ik heb mijn seizoenkaart met nog drie jaar verlengd."
De Mol zag ook hoongelach bij supporters van andere clubs. "Ik zag zo'n mooie meme voorbijkomen van Marcel Boekhoorn met twee van die bussen, de NEC-bus en de Ajax-bus. En die reden op de snelweg en de NEC-bus ging linksaf naar Barcelona en die Ajax-bus moest rechtsaf naar Volendam."
"Ja, het is te gênant voor woorden", vervolgt De Mol. "Dit is echt een dieptepunt. Maar we moeten met de realiteit leven dat sowieso die Nederlandse competitie zich gewoon niet meer kan meten met die andere grote vier. En hier zullen we het mee moeten doen, een Conference League-plekje."
