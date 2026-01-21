De Mos: "Ajacied is uit de hemel komen vallen, een godsgeschenk"

Aad de Mos (78) heeft met genoegen gekeken naar de Champions League-wedstrijd tussen Villarreal en Ajax (1-2). Volgens de oud-trainer zal ook de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff tevreden zijn geweest over het optreden van de Amsterdammers, en dan niet alleen vanwege het resultaat.

De Mos zegt in De Telegraaf dat vooral de rol van de jeugd hem heeft aangesproken. "En dan bedoel ik niet alleen qua resultaat. Maar omdat de jeugd de deur naar de tussenronde van de Champions League op een kier zette. Daar heb ik ook van genoten", aldus de voormalig Ajax-trainer.

Volgens De Mos bewezen de zelfopgeleide spelers opnieuw hun waarde. "De zelfopgeleide spelers maakten het verschil en toonden aan dat de toekomst er zonniger uitziet", stelt hij. Daarbij is hij kritisch op het transferbeleid van de afgelopen jaren. "Ajax moet altijd, altijd, altijd eerst in de jeugdopleiding kijken. Als trainer keek ik op Voorland naar de jeugdtrainingen om te kijken welke spelers er nu weer aan zaten te komen. En die talentenfabriek heeft nooit stilgestaan."

Tussen de huidige talenten ziet De Mos één speler die er voor hem bovenuit steekt. "Sean Steur is net zoals alle andere, vroegere Ajax-parels zo uit de hemel komen vallen, een godsgeschenk. Hij ziet alles eerder dan de rest, is volledig tweebenig, kan een steekbal geven, verhoogt het tempo door een bal in één keer door te spelen en vertraagt het spel als het moet om medespelers vrij te laten komen van hun tegenstanders."

Ook de invalbeurt van Steur maakte indruk op de analist. "In de slotfase was Ajax heer en meester op het middenveld en dat kwam door het inbrengen van die kleine Steur én Rayane Bounida", zag De Mos. Daarnaast had hij lovende woorden voor Mika Godts. "Mika Godts speelde al goed en werd nog beter doordat Youri Baas linksback ging spelen."