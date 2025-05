De Mos: "Ajax heeft geen spelers die PSV zou kunnen gebruiken"

"PSV heeft Ajax een cadeautje van negen punten gegeven, maar dat is niet uitgepakt", vertelt De Mos in Voetbal International. "Alles is weer op z’n poten terechtgekomen. Met Veerman, Tillman en Saibari heb je een topmiddenveld, waardoor ook de buitenspelers weer in vorm zijn geraakt. Die fungeren pas met een goed middenveld, dat zijn wetten in de voetballerij."

"Buiten die inzinking heeft PSV alleen maar goed en aanvallend voetbal laten zien, net als vorig jaar", gaat hij verder. "Met Sergiño Dest is PSV ook weer beter gaan spelen. En de laatste tijd is er ook wat geluk bij komen kijken, bijvoorbeeld met dat doelpunt in De Kuip in de laatste seconden. PSV heeft de beste ploeg. Als ze wisselen, is de invaller een versterking."

"Dat is bij veel ploegen niet zo", vervolgt de voormalig hoofdtrainer van de Eindhovenaren. "Daarbij zie ik bij Ajax geen spelers rondlopen die PSV zou kunnen gebruiken. Ja, Kenneth Taylor, maar de rest is om het even. Ik woon in Eindhoven en dan merk je dat deze titel heel erg leeft, omdat Ajax de concurrent is. PSV was opgegeven na die 0-2 zege van Ajax in Eindhoven op 30 maart."

"Toen wist iedereen het zeker. Had je destijds geld op een kampioenschap van PSV gezet, was je nu miljonair. Dat is ook het mooie van het spelletje. Ik merk het op de sportschool; mensen die nooit over voetbal praten, hebben het er nu óók over. Deze ontknoping is wat voetbal zo aantrekkelijk maakt", aldus De Mos.