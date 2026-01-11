Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

De Mos deelt heftig nieuws: "Moest ik van de artsen mee stoppen"

Amber
bron: Story
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos heeft te maken met een hartritmestoornis. In gesprek met Story vertelt de 78-jarige oud-voetballer en -trainer openhartig over zijn gezondheid en de aanpassingen die hij daardoor heeft moeten maken.

Ondanks zijn aandoening is De Mos nog altijd actief. "Ik ga nog steeds naar de sportschool", vertelt hij. Tot enkele jaren geleden was hardlopen een vaste bezigheid. "Ik liep veel op de tankbaan, maar daar moest ik van de artsen mee stoppen."

De reden daarvoor is duidelijk, legt De Mos uit. "Ik kamp met een hartritmestoornis, waar ik elke dag een pilletje voor slik." Zijn hartslag mag niet te ver oplopen, waardoor intensieve inspanning niet langer verantwoord is. "Mede daardoor heb ik een andere sportieve hobby gevonden: yoga. Dat doe ik meerdere keren per week."

Die keuze bevalt hem goed. Door yoga besteedt hij meer aandacht aan zijn ademhaling, wat een positief effect heeft op zijn nachtrust. "Dat is top", aldus De Mos. Ook zijn vrouw Gerarda blijft sportief bezig. "Zij sport ook nog veel. We gaan alleen niet samen, want als we samen sporten letten we te veel op elkaar."

Ajax historie & oud-spelers Aad de Mos
