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De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"

Gijs Kila
bron: Heet van de Herdgang
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos heeft geen enkele twijfel over de kwaliteiten van Kodai Sano. De analist is bijzonder gecharmeerd van de NEC-middenvelder, die nadrukkelijk wordt gevolgd door PSV.

"Ik heb NEC dit seizoen een aantal keer gezien, op uitnodiging van Wilco van Schaik, en ik heb naar Sano gekeken. Een waanzinnige speler. Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…", vertelt De Mos in Heet van de Herdgang.

De oud-trainer begrijpt de bedragen die rond de Japanner worden genoemd dan ook wel. "Twintig miljoen? Tja. Hij gaat zich verder ontwikkelen. Je moet ervan uitgaan dat-ie zich bij jou nóg verder ontwikkelt en net als die andere Japanners naar de Premier League kan. Kamada, die jongen van Crystal Palace, is niet veel beter dan Sano."

Voor De Mos zit de kracht van Sano vooral in zijn spel aan de bal. De Mos constateert dat Sano ‘de bal veel vooruit speelt’. "Daar let Peter Bosz ook op. Het wordt geen postbode zoals Frenkie de Jong. Sano kan ’m in één keer doorspelen. Daardoor wordt het verrassender, sneller."

Volgens de analist sluit dat perfect aan bij de speelwijze van PSV. "Dat heb je nodig bij het voetbal dat Bosz wil spelen. Zo’n positie op het middenveld is in zijn systeem erg belangrijk. Sano zou daar heel goed kunnen spelen."

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