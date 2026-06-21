De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"
Aad de Mos heeft geen enkele twijfel over de kwaliteiten van Kodai Sano. De analist is bijzonder gecharmeerd van de NEC-middenvelder, die nadrukkelijk wordt gevolgd door PSV.
"Ik heb NEC dit seizoen een aantal keer gezien, op uitnodiging van Wilco van Schaik, en ik heb naar Sano gekeken. Een waanzinnige speler. Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…", vertelt De Mos in Heet van de Herdgang.
De oud-trainer begrijpt de bedragen die rond de Japanner worden genoemd dan ook wel. "Twintig miljoen? Tja. Hij gaat zich verder ontwikkelen. Je moet ervan uitgaan dat-ie zich bij jou nóg verder ontwikkelt en net als die andere Japanners naar de Premier League kan. Kamada, die jongen van Crystal Palace, is niet veel beter dan Sano."
Voor De Mos zit de kracht van Sano vooral in zijn spel aan de bal. De Mos constateert dat Sano ‘de bal veel vooruit speelt’. "Daar let Peter Bosz ook op. Het wordt geen postbode zoals Frenkie de Jong. Sano kan ’m in één keer doorspelen. Daardoor wordt het verrassender, sneller."
Volgens de analist sluit dat perfect aan bij de speelwijze van PSV. "Dat heb je nodig bij het voetbal dat Bosz wil spelen. Zo’n positie op het middenveld is in zijn systeem erg belangrijk. Sano zou daar heel goed kunnen spelen."
Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"
Ajax en Oscar Garcia na vier maanden toch weer uit elkaar
Hiddink vergelijkt traditionele top drie "Bij Ajax wat arroganter"
Ajacieden maken indruk bij Japan: "Hebben een centrale rol gespeeld"
De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"
Van Hooijdonk prijst voormalig Ajacied: "De beste bij Nederland"
Zlatan Ibrahimovic ziet oud-Ajacied uitblinken: "Echt waanzinnig"
Ex-Ajacied looft Brian Brobbey: "Past slimmigheidjes goed toe"
Ajax-talent kijkt op tegen topspits: "Hij weet altijd te scoren"
Theo Janssen kritisch op Oranje: "Vond ik een beetje schrikbarend"
Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"
Ajax-duo belangrijk tijdens ruime WK-overwinning Japan - Tunesië
Hiddink lovend over voormalig Ajacied bij Oranje: "Hij stond op"
Ajax greep naast piepjonge aanvaller: "Toen pas belden ze me"
'Cruijff verkoopt voor enkele miljoenen': "Eieren voor zijn geld"
Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden
Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"
Ajax vreest herhaling van Volendam-scenario door Toppers in Arena
Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden
"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"
'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'
Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"
Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag
Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`
Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"
Yamali hoopt op 5 wissels bij Oranje: "Koeman denkt niet aan hem"
Danjuma openhartig over Nouri: "Niet in woorden uit te leggen"
Ajax verloor talent aan Feyenoord: "Vonden ze niet goed genoeg"