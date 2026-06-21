De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"

"Ik heb NEC dit seizoen een aantal keer gezien, op uitnodiging van Wilco van Schaik, en ik heb naar Sano gekeken. Een waanzinnige speler. Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…", vertelt De Mos in Heet van de Herdgang.

De oud-trainer begrijpt de bedragen die rond de Japanner worden genoemd dan ook wel. "Twintig miljoen? Tja. Hij gaat zich verder ontwikkelen. Je moet ervan uitgaan dat-ie zich bij jou nóg verder ontwikkelt en net als die andere Japanners naar de Premier League kan. Kamada, die jongen van Crystal Palace, is niet veel beter dan Sano."