De Mos geen fan van Ajax-aankoop: "Is altijd wat met die jongen"

Aad de Mos is niet onder de indruk van Kasper Dolberg. De Deense spits, die deze zomer na zes jaar terugkeerde bij Ajax, had volgens de oud-trainer van de Amsterdammers nooit opnieuw gehaald moeten worden.

"Ik had hem nooit teruggehaald naar Ajax. Hij mist het gif", zegt De Mos in een interview met De Telegraaf. Dolberg kwam de afgelopen maanden moeizaam op gang door blessureleed en wist vooralsnog geen onuitwisbare indruk achter te laten in zijn tweede periode in Amsterdam.

Ook Valentijn Driessen sluit zich aan bij de kritiek van De Mos. "Er is altijd wat met die jongen, dat is het grote probleem", stelt de journalist in de podcast Kick-Off. "Het is geen zekerheidje. Als hij eenmaal fit is, is het een prima speler, maar bij Denemarken komt hij er ook niet aan te pas."

Dolberg maakte in 2016 zijn doorbraak bij Ajax en werd destijds gezien als een van de grootste talenten van Europa. Na een grillig traject via Nice, Sevilla, Hoffenheim en Anderlecht, keerde hij afgelopen zomer terug bij de club waar hij zijn doorbraak beleefde. De verwachtingen zijn hoog, maar zijn bijdrage blijft tot nu toe nog beperkt.