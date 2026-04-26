De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."
Aad de Mos verwacht dat Ajax een gigantisch bedrag kan ontvangen bij een eventuele transfer van Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller maakt een goede ontwikkeling door in Amsterdam en scoorde zaterdagavond een prachtige treffer tegen NAC Breda.
Godts dribbelde vijf tegenstanders voorbij, passeerde vervolgens de keeper en schoof de bal in het lege doel. "Ik dacht: dit is teveel, vriend. Weergaloos", begint De Mos bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Een buitenspeler, hè, met zoveel goals en assists."
"n het Belgisch elftal heeft hij het ook goed gedaan", gaat de oud-trainer van de Amsterdammers verder. "Of hij meer dan vijftig miljoen euro waard is? Ja. Als Alexander Isak meer dan 150 miljoen euro kost... Hij is buitenspeler, wat gaat hij dan kosten? Hij gaat op het WK Jérémy Doku na een uurtje vervangen en het ook daar laten zien. Bijzonder."
Hans Kraay junior is echter niet overtuigd van dat bedrag. "Ik vind het wel heel veel geld. Premier League-clubs noemen het nog steeds wel de Eredivisie", stelt hij. "Hij staat op de lijstjes, Hans", reageert De Mos weer. "Als Matthijs de Ligt als verdediger zeventig miljoen euro kost... Ik zie bedragen van verdedigers... Dit is een aanvaller, die ook op het WK gaat spelen. Internationaal zijn dit normale prijzen."
Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd
'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"
Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"
Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."
García baalt van afwezige PSV'ers: "Maar wij missen ook spelers"
Luijckx prijst Ajacied: "Hij loopt te buffelen in zijn eentje"
Godts over mogelijk opgelopen blessure: "Voelt wel het verschil"
Regeer blikt vooruit: "PSV kennende staan ze gebrand in de Arena"
NAC-trainer Carl Hoefkens naar ziekenhuis na nederlaag tegen Ajax
Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"
Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts
Daley Blind wil 'heel graag' terug naar Ajax: "Dat is aan hem"
Ajax dendert door en legt opnieuw talent vast: "Mooie toekomst"
El Ahmadi looft Ajacied: "Dat heeft ook met Youri Baas te maken"
Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis
Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"
Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"
Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"
'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'
Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"
Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"
Sutalo voelt druk bij Ajax: "Het prijskaartje speelt ook mee"
Ajax-target verbannen bij Real Madrid: "Maar dat is niet normaal"
Lasse Schöne: "Ik word daar elk jaar aan herinnerd door Ajax-fans"
Weijs over ontslag bij Jong Ajax: "Moeilijk om daar te presteren"
Mokio spreekt zich uit na familiebreuk geruchten: "Beetje onrustig"
Vermoedelijke opstelling Ajax: García voert meerdere wijzingen door