De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."

Aad de Mos verwacht dat Ajax een gigantisch bedrag kan ontvangen bij een eventuele transfer van Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller maakt een goede ontwikkeling door in Amsterdam en scoorde zaterdagavond een prachtige treffer tegen NAC Breda.

Godts dribbelde vijf tegenstanders voorbij, passeerde vervolgens de keeper en schoof de bal in het lege doel. "Ik dacht: dit is teveel, vriend. Weergaloos", begint De Mos bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Een buitenspeler, hè, met zoveel goals en assists."

"n het Belgisch elftal heeft hij het ook goed gedaan", gaat de oud-trainer van de Amsterdammers verder. "Of hij meer dan vijftig miljoen euro waard is? Ja. Als Alexander Isak meer dan 150 miljoen euro kost... Hij is buitenspeler, wat gaat hij dan kosten? Hij gaat op het WK Jérémy Doku na een uurtje vervangen en het ook daar laten zien. Bijzonder."

Hans Kraay junior is echter niet overtuigd van dat bedrag. "Ik vind het wel heel veel geld. Premier League-clubs noemen het nog steeds wel de Eredivisie", stelt hij. "Hij staat op de lijstjes, Hans", reageert De Mos weer. "Als Matthijs de Ligt als verdediger zeventig miljoen euro kost... Ik zie bedragen van verdedigers... Dit is een aanvaller, die ook op het WK gaat spelen. Internationaal zijn dit normale prijzen."