De Mos: "Ik hoor vanuit Israël en België goede verhalen over hem"

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-0 (!) van Sparta Rotterdam en Aad de Mos roemt de inbreng van interim-trainer Oscar Garcia. De voormalig Ajax-trainer zag dat de puzzelstukjes in elkaar vielen bij de club uit Amsterdam.

"Het opstellen van Tomiyasu en Lucas Rosa als backs zorgde voor rust", blikt hij terug op de website van de Telegraaf. "De linies waren dicht op elkaar aangesloten, bij balverlies stond Ajax veel eerder goed in positie, het tempo was hoog, het spel dynamisch en Mika Godts en Berghuis – jongens die het verschil kunnen maken – kwamen veel en op de goede plekken op het veld in balbezit", constateert De Mos.

"Het feit dat Tomiyasu en Sean Steur op tv zeiden dat er zo hard was getraind, vond ik veelzeggend. Normaal gesproken zeg je dat ’alles geven’ uit de spelers zelf moet komen", vervolgt hij. "Maar soms zijn die door tegenvallende resultaten murw gebeukt en is er discipline nodig. Die kan erin worden gebracht door iets simpels als de vrije woensdag af te pakken of door hard te trainen", aldus De Mos, die wel vertrouwen heeft in de Spaanse oefenmeester.

"Ik hoor vanuit Israël en België goede verhalen over hem”, verklapt hij. "Ik heb niks met dat uitbundige juichen bij elk doelpunt of een opmerking dat de tweede helft weer met 0-0 begon. Dat kan elke willekeurige amateurtrainer ook roepen. Ik kijk naar het voetbalinhoudelijke. Garcia heeft met FC Barcelona als speler en trainer op zijn cv een goede achtergrond, weet hoe het Ajax-voetbal wordt gespeeld en beseft ook wat in die speelwijze de achilleshiel is", weet De Mos.

"Eerlijk gezegd verwacht ik veel van hem", vervolgt de voetballiefhebber, die hoopt op een zege van Ajax in de Kuip. "Dan doet Ajax tot de laatste dag mee om het rechtstreekse Champions League-ticket. Als het zonnetje schijnt, dan zijn de Godenzonen vaak op hun best. Dus wat dat betreft, was het voor Garcia beter nu in maart het stokje over te nemen dan in oktober of november. Maar Feyenoord-Ajax is een wedstrijd op zich en de druk op Ajax is gigantisch. Bij een nederlaag is het wat betreft de tweede plek over en uit. Dus moet Garcia leveren", waarschuwt De Mos.