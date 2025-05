De Mos komt met advies voor Francesco Farioli: "Hij moet oppassen"

Aad de Mos vindt dat Francesco Farioli zijn speelwijze bij Ajax moet heroverwegen in de slotfase van de Eredivisie. In de podcast Twee Viertje met Aad van SoccerNews uit de oud-trainer van de Amsterdammers stevige kritiek op het huidige spel van de ploeg.

"Het lijkt me heel verstandig dat hij zijn speelwijze toch wat gaat aanpassen en niet op de Italiaanse manier doorgaat", begint De Mos. De voormalig coach was afgelopen zondag aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij het teleurstellende gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (1-1), en vond Ajax tamelijk inspiratieloos spelen.

"Ajax speelt een beetje laf. In een thuiswedstrijd gaan ze toch altijd maar weer achter de bal met z’n allen, geen druk naar voren toe. Ajax wordt pas wakker als ze achter komen. Dat hebben ze laten zien tegen AZ en dat hebben we nu ook weer gezien. Na de 0-1 zetten ze vol druk naar voren, maar dan is het schip meestal al gezonken."

De Mos vindt dat Farioli niet blind moet blijven vertrouwen op zijn huidige aanpak. "Hij moet oppassen dat hij denkt dat hij met zijn voetbal zomaar twee wedstrijden gaat winnen. Ajax heeft het gewoon moeilijk met deze speelwijze", stelt hij. Vooral tegenstanders als NEC, FC Twente en FC Groningen ziet De Mos als obstakels. Zijn advies is dan ook helder: "Ga uit van een andere speelwijze, met meer druk naar voren. Ga vanaf minuut één voor de winst spelen, Farioli."

Volgens De Mos is de Italiaanse trainer nog altijd onder de indruk van de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht. "Dat is een zware tik geweest, omdat ze daar aanvallend zijn begonnen. Toen hebben ze pech gehad met een bal op de lat en de paal. Als dat goed had uitgepakt, hadden ze dat tegen Sparta ook gedaan. Hij is er natuurlijk van geschrokken en dat heeft hij weer aangepast."