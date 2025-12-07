De Mos kraakt Ajax-duo: "Ik vind de hype een beetje overdreven"

Baas is al langer basisspeler in Amsterdam en wordt gezien als een van de lichtpuntjes, maar niet door De Mos. "Ik vind de hype van Baas een beetje overdreven, die maakt ook regelmatig zijn foutjes", stelt hij in Goedemorgen Eredivisie. "Het is een beetje overdreven dat hij noodzakelijk is voor de eerste opbouw. Hij is ook geen echte grote centrale verdediger die Ajax nodig heeft. Het is ook niet moeilijk tussen zo’n slecht Ajax op te vallen."

De achttienjarige Bouwman verdween na een goede voorbereiding even naar de achtergrond, maar mocht de laatste twee wedstrijden in de basis beginnen. Volgens De Mos heeft het jeugdproduct van Ajax nog veel te leren. "Als je als centrale verdediger niet kan koppen, wordt het heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen dat als je bij Ajax uit de jeugd komt, je niet kan koppen en dat nog moet leren", besluit de voormalig oefenmeester.