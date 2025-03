De Mos kritisch: "Ik denk niet dat dat een speler voor Ajax is"

"PSV wint de wedstrijd. PSV-Ajax is altijd een bijzondere wedstrijd, ze hebben altijd meer inhoud dan Ajax in Eindhoven. Het stadion is dan vaak ook anders: er hangt een bepaalde atmosfeer die je zelfs niet in Champions League-wedstrijden hebt. Ook omdat PSV toch altijd nog wel met Ajax bezig is, vanuit het verleden", opent de Mos bij Voetbal International.

"Als ze één wedstrijd moeten kiezen, dan zullen ze er altijd voor kiezen om Ajax te kloppen. En dat gaat ook gebeuren", claimt hij. "Ajax heb ik zien spelen tegen AZ en dat viel me niet mee. Ze hebben ook een probleem met die Lucas Rosa. Ik denk niet dat dat een speler voor Ajax is. Ik vond hem tegen Union Sint-Gillis al heel zwak, heel veel twijfel. Als hij speelt, gaat Noa Lang zeker zijn stempel drukken."

"PSV en Ajax hebben een andere speelstijl, dat is niet te vergelijken. Ajax is achter de bal spelen, counteren naar 1-0 en dan de bal aan de tegenstander geven. PSV wil in eigen huis oppermachtig zijn. Ze komen langzaamaan weer een klein beetje in het stramien: Sergiño Dest is er weer bij, Malik Tillman komt eraan", weet de Mos. "Alles werkt mee voor een success story voor PSV. Ze hebben meer scorend vermogen, dat is de bottle neck bij Ajax. PSV gaat de druk erop gooien en ik verwacht dat het dubbeltje dan de goede kant op valt voor ze."