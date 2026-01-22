De Mos kritisch op Ajacied: "Daar moet hij echt mee aan de slag"

Ajax boekte deze week een knappe uitzege in de Champions League door Villarreal met 1-2 te verslaan. Toch was niet iedereen helemaal positief over het spel van de Amsterdammers. Met name het optreden van Aaron Bouwman kon rekenen op kritiek van voormalig Ajax-trainer Aad de Mos. De verdediger zag er niet goed uit bij de openingstreffer van Tani Oluwaseyi.

De Mos vindt dat Bouwman voetballend prima past bij Ajax, maar ziet verdedigend duidelijke verbeterpunten. "Aan de bal is Bouwman met zijn inspeelpasses een echte Ajax-speler, maar verdedigend heeft hij zijn zaken niet op orde", zegt de analist tegen De Telegraaf. "Als er een hoge bal komt en het wordt een moeilijke situatie, dan moet je geen risico nemen, houd je de aanvaller vast en zorg je dat hij de bal zeker niet krijgt. Daar moet Bouwman echt mee aan de slag.”

Ook Jorthy Mokio wist De Mos niet te overtuigen. De middenvelder stond nog op het veld bij de gelijkmaker van Oscar Gloukh, maar maakte de beslissende treffer van Oliver Edvardsen vanaf de reservebank mee. Volgens De Mos is de vorm van Mokio al langere tijd zorgwekkend. "Ik weet niet wat er in zijn omgeving gebeurt."

"Misschien is zijn entourage er al mee bezig om hem naar een grotere club te krijgen. Maar na Union St. Gillis-uit van vorig jaar (13 februari, red.) heb ik hem geen goede wedstrijd meer zien spelen. In potentie is hij een heel goede speler, maar ik weet niet welke positie voor hem het meest geschikt is", aldus Aad de Mos.