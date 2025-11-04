VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
De Mos kritisch op Ajax: "Ze moeten eens naar die PSV'ers kijken"

Stefan
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos vond Ajax ook tegen SC Heerenveen geen al te beste indruk achterlaten. De voormalig oefenmeester denkt dat men in Amsterdam wat vaker naar de uitvoering van de speelwijze van PSV moet kijken.

"Bij de analyse tijdens Ajax-SC Heerenveen zeggen de analisten dat Raul Moro dieper moet staan, maar die moeten eens goed kijken naar Ivan Perisic en Dennis Man bij PSV", vertelt De Mos aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De voormalig hoofdtrainer van zowel de Amsterdammers als de Eindhovenaren denkt namelijk juist dat daar de winst te halen valt voor Ajax.

"Perisic en Man staan niet diep, maar die staan juist teruggetrokken. En daar vanuit komen Sergiño Dest en Anass Salah-Eddine er overheen. Bij Ajax is er helemaal geen overlapping, omdat ze zonder bal al verkeerd staan", aldus De Mos.

