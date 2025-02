De Mos looft Kroes: "Hij lost het slechte werk van Mislintat op"

"Er zijn twee clubs die opvallen en dat zijn vooral Ajax en Sparta. Ajax heeft nog betere transfers gedaan", klinkt. De Mos in een podcast van Soccernews. "Ze hebben een aantal jongens verkocht die zwaar op de loonlijst drukten en een aantal verhuurde spelers is verteld dat ze niet meer terug hoeven te komen. Kroes is nu dus van die salarishuishouding af."

Ajax wist tijdens de afgelopen transferperiode vier spelers aan te trekken. Youri Regeer kwam over van FC Twente, maar ligt er inmiddels alweer uit vanwege een blessure. Oliver Edvardsen werd gehaald als concurrent van Mika Godts. Op de slotdag werden Braziliaan Lucas Rosa en doelman Matheus toegevoegd aan de selectie.

De Mos is te spreken over de laatstgenoemde aanwinst. "Ze hebben een goede keeper gehaald, die ken ik van Braga. Ik heb hem gezien tegen Benfica. Rosa ken ik niet zo goed, maar Gaaei doet het in een keer ook goed bij Ajax. Het is jammer dat Regeer nu al voor maanden uitgevallen is. Ajax zit in een flow. Kroes is op een handige manier aan het oplossen wat Mislintat heeft achtergelaten met al die slechte spelers", aldus De Mos.