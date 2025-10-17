De Mos maakt Ajax met de grond gelijk: "Is geen voetbalclub meer"

Aad de Mos spaart de clubleiding van Ajax niet in een aankomend interview met De Telegraaf. Volgens de oud-trainer is het wanbeleid van de afgelopen jaren desastreus geweest voor de sportieve koers van de club en zal het meer dan twee jaar duren om de schade te herstellen.

In de podcast Kick-Off leest Marcel van der Kraan alvast een passage uit het zaterdag te verschijnen interview voor. De Mos constateert dat het verval bij Ajax hem allerminst verrast. "Bij een topclub is een technisch directeur van levensbelang", legt hij uit. "Marc Overmars heeft bij Ajax laten zien dat hij het kan. Daarna ook bij Antwerp. Na zijn vertrek is er bij Ajax een half miljard doorheen gesluisd. Er is een vrijbrief geweest om te doen en laten wat je wil. Je kunt eigenlijk niet geloven dat het zo gegaan is. Zo'n rijke club moest mensen op kantoor ontslaan omdat er wanbeleid is gevoerd op technisch gebied. Dat ga je echt niet rechttrekken in twee jaar tijd."

De Mos uit ook stevige kritiek op de huidige organisatie van Ajax, waar volgens hem te weinig echte voetbalkennis aan de top zit. "Als mensen uit het volleybal of hockey even de les gaan lezen aan voetbaldieren die daar als trainer al jaren functioneren, dan krijg je een heel vertroebeld bedrijf", stelt hij. "Ajax is gaandeweg geen voetbalclub meer geworden, het is een beursbedrijf. Er zitten veel mensen die niet uit de voetballerij komen en het beleid van Ajax bepalen."

Ook Valentijn Driessen haakt in op de analyse van De Mos. "Er is weinig van gelogen, natuurlijk", zegt de journalist van De Telegraaf. "Dit is natuurlijk ook wat we hier de afgelopen jaren al regelmatig zeiden. Ajax wordt geleid als een bedrijf, maar ook het voetbal moet je er bij betrekken. Dat heeft eigenlijk een beetje het onderspit gedolven."