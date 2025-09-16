KieftJansenEgmondGijp
Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
De Mos negatief over Ajax: "Er zijn te weinig persoonlijkheden"

Arthur
bron: Voetbal International
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Orange Pictures

Aad de Mos heeft weinig vertrouwen in Ajax, dat deze week op Europees niveau in actie komt. In Voetbal International doet De Mos een voorspelling over de prestaties van de Amsterdammers. Volgens hem ziet het er niet goed uit voor de club uit Amsterdam.

De Mos zegt: "Bij Ajax moet er echt wat gebeuren willen ze me op andere gedachten kunnen brengen. Dat heeft te maken met het voetbal, de samenstelling van de selectie en de opstelling. Er zijn te weinig persoonlijkheden en ook de trainer en staf moeten het nog maar laten zien. Ik zie weinig aanknopingspunten."

"Misschien dat Klaassen na de wedstrijd tegen Volendam de boel wakker heeft geschud en dat ze iets doen wat niemand verwacht, maar dat geloof ik niet." Hij vergelijkt Ajax ook met concurrent PSV: "Bij PSV heb ik veel meer het idee dat ze er klaar voor zijn", besluit De Mos.

