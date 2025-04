De Mos: "Of Ajax de saaiste kampioen ooit wordt? Natuurlijk niet"

"Of dit Ajax de saaiste kampioen ooit wordt? Nee, natuurlijk niet", maakt De Mos direct duidelijk in Twee Viertje van Soccernews. "Als je Ajax ziet spelen tegen PSV, dan is dat totaal niet saai. Dan domineren ze gedeeltes van de wedstrijd volledig. Ze hebben ook andere wedstrijden gespeeld in de Europa League die het kijken zeker waard waren. De wedstrijd tegen Besiktas, de penaltyserie tegen Panathinaikos, de wedstrijden tegen Union Saint-Gilloise."

"De thuiswedstrijden tegen Feyenoord en PSV. Voor mij betreft zeker niet. Je moet ook een klein beetje door de situatie heen kijken. Waar kom je vandaan? Welk spelersmateriaal heb je?", gaat de analist verder. De Mos ziet dat Ajax in sommige wedstrijden heel goed, gecontroleerd speelt en in andere wedstrijden weer niet. "Dat zijn ook hele andere tegenstanders."

De Mos vervolgt: "Tegenstanders die twee bussen parkeren, dan krijg je een heel ander soort voetbal, een hele andere situatie. Het is niet te vergelijken", meent hij. "Je krijgt altijd een goede wedstrijd als het twee ploegen zijn die allebei willen aanvallen. PSV wil aanvallen, Ajax wil aanvallen. Dan krijg je open wedstrijden. Dan is het veel makkelijker voor de spelers."