De Mos oppert nieuwe trainer: "Hij is een out of the box gedachte"

Francesco Farioli maakt dit seizoen indruk bij Ajax en dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt in het buitenland. Het is dan ook niet zeker of de Italiaan volgend seizoen nog steeds de trainer is van de Amsterdammers. Bij Twee Viertje met Aad wordt gespeculeerd over een nieuwe trainer.

"Ajax heeft alle tijd. Iedereen wil natuurlijk nu instappen, er staat een enorme basis", begint Aad de Mos. "Het voetbal kan natuurlijk nog wel een stuk beter en je gaat Champions League spelen. Er is daarnaast ook een goede doorstroming, Farioli laat ook veel jonge spelers spelen dus daar is ook genoeg werk mee."

"Je moet voorzichtig zijn natuurlijk, maar Paul Simonis van Go Ahead is een out of the box gedachte", gaat hij verder. "Maar wat hij nu doet kan natuurlijk ook casino-geluk zijn, als er veel dingen veranderen. Ik denk dat Ajax na het kampioenschap wel zo sterk is om Farioli nog te houden, dat zou ook voor hem zelf goed zijn. Maar het kan natuurlijk altijd hard gaan."