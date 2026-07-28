De Mos over Ajax-target: "Hij kan niet zo goed tegen kritiek"

In totaal kwam Arokodare tot 113 wedstrijden, 41 doelpunten en 3 assists voor Genk. "Ik noem hem een flatgebouw, een ongelooflijk powerhouse in het strafschopgebied", zegt De Mos. Hij is benieuwd naar het Ajax van komend seizoen en de rol van Arokodare daarin. "Gebruikt Michel hem als breekijzer? Of gaat Marcos Leonardo uit de rug van Arokodare spelen?"

"Je moet doelpunten opstellen, twee spitsen hebben die er een hoop indouwen voor je. En een keeper en twee centrale verdedigers hebben die in slechte wedstrijden ook de nul kunnen houden. Dan word je kampioen. Je doelsaldo bepaalt of je meedoet om de titel", geeft De Mos aan. Hij denkt dat Arokodare ook in wedstrijden waarin Ajax niet dominant is van waarde kan zijn. "Als zijn elftal onder druk staat, is hij er een meester in om een lange bal met zijn borst op de vierkante centimeter klaar te leggen. Alsof hij een partijtje voetbaltennis aan het spelen is."