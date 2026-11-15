De Mos prijst Ajacied: "Als ze die niet zouden hebben..."
Aad de Mos en Rik Elfrink bespreken hoe belangrijk een doelman is voor de prestaties van een elftal. De voormalig PSV-trainer en clubwatcher zien een aanzienlijk verschil tussen PSV, Feyenoord en Ajax.
De Mos en Elfrink grijpen eerst nog terug naar de wedstrijd tegen Club Brugge, waarin PSV het liet liggen. "PSV had voorheen Benítez. In de 1-tegen-1 vond ik hem vaak wel sterk. Maar Kovar kon je de nederlaag tegen Brugge niet verwijten", stelt Elfrink in Elfrink & De Mos van het Eindhovens Dagblad.
"Ik denk dat je met Kovar een degelijke keeper hebt", beaamt De Mos. "Het is geen Gomes, Van Beveren of Van Breukelen. Ik zeg altijd: met een goede verdediging word je kampioen. Dat heb ik zelf meegemaakt met Michel Preud'homme. Als wij niet goed speelden, dan speelden we minimaal gelijk of wonnen we."
"Maar als je naar Feyenoord kijkt...", haakt Elfrink daar op in. "Die vierde goal van Feyenoord gisteren, die moet hij hebben", is hij kritisch op Tjark Ernst, die de laatste tijd nogal wat kritiek over zich heen krijgt.
"Met Ter Stegen heeft Ajax dat natuurlijk ook", stelt De Mos. Volgens De Mos heeft hij Ajax al een aantal keer gered. "Als ze die niet zouden hebben, zouden ze nooit op deze positie staan."
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