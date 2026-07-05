De Mos zet vraagtekens: "Wordt zo een klein beetje FC Girona"
Aad de Mos ziet de ontwikkelingen bij Ajax met gemengde gevoelens aan. De oud-trainer vreest dat de Amsterdammers na de komst van trainer Míchel te veel spelers uit diens vertrouwde omgeving aantrekken. Nu Daley Blind nadrukkelijk in beeld is voor een terugkeer, spreekt De Mos zijn zorgen uit.
Bij De Oranjezomer reageert De Mos op de geruchten rond Blind. "Het wordt zo langzamerhand een klein beetje FC Girona. Daar ben ik altijd een beetje bang voor." Volgens de analist heeft de ervaren verdediger zich in Spanje bewezen, al plaatst hij daar wel een kanttekening bij. "Hij heeft het daar in een driemansverdediging erg goed gedaan, alleen op het einde niet. Toen zat hij op de bank, heb ik gezien."
De Mos vraagt zich bovendien af wat een eventuele komst van Blind betekent voor de talenten die zich de afgelopen periode hebben ontwikkeld bij Ajax. "Van die jongens die nu zijn doorgebroken, Youri Baas en Aaron Bouwman, gaat hij dan weer voor de wielen zitten."
Tegelijkertijd begrijpt hij de gedachte achter de mogelijke transfer. "Het is voor de korte termijn, dat zegt Jordi Cruijff ook. Die kijkt niet naar de lange termijn. Het is: 'Vandaag moeten we presteren'. Met Ter Stegen en Henrique erbij, en de trainer, die me heel goed lijkt…"
Toch ziet De Mos ook de voordelen van een rentree van Blind in Amsterdam. "Blind kan die trainer heel goed ondersteunen", stelt hij. "Hoe het bij Ajax functioneert, en hij spreekt de taal heel goed. Misschien als kleedkamerkapitein nog, dat zijn ze gewend in Spanje."
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