De Mos verdedigt Ajacied: "Die snappen er helemaal niks van"

Er wordt al volop gespeculeerd over de toekomst van Farioli. "Ik heb begrepen dat Ajax graag door wil met hem, maar ondertussen komen er aanbiedingen binnen. Hij levert een uitzonderlijke prestatie", oordeelt De Mos bij Soccernews. "De media praat over slecht voetbal, maar die mensen snappen er helemaal niks van. Hij is geniaal."

De Mos zou het best begrijpen als Farioli na dit seizoen al een stap gaat maken. "Als hij de kans krijgt om te vertrekken, zou ik zeggen: ga lekker naar het buitenland", adviseert de oud-oefenmeester, die voor Ajax hoopt dat de Italiaan in Amsterdam blijft. "Hij is geboren om tactisch in de Champions League ook te verrassen. Hij is uitermate geschikt om bij Ajax te blijven, dat zou geweldig zijn voor Ajax. Maar ik kan me voorstellen dat als er een trein voorbij komt, hij erop springt."