De Mos vergelijkt: "Bij Ajax staat heel Nederland op zijn kop"

De Eindhovenaren hadden aan het begin van het seizoen een klein dipje, maar zijn nu al weken in topvorm. "De machinekamer draait weer. De tactiek en de ploeg die de technische staf neerzet is voortreffelijk", oordeelt De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Schouten en Veerman zijn op dit moment outstanding. Zonder die twee draait PSV een niveau lager."

De ploeg van Peter Bosz dendert door de Eredivisie en maakt ook indruk in de Champions League. "PSV is voetballend, als het klikt, eigenlijk door niemand te verslaan. Ik vind dat er geen ploegen zijn die beter voetballen dan PSV", oordeelt De Mos. "Ze schakelen de Engelse en Italiaanse kampioen uit. Als dat bij Ajax gebeurde, staat heel Nederland op zijn kop. Bij PSV zeggen ze: 'het mag ook wel een keertje'. Dat is niet waar."