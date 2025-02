De Mos verwacht lastige avond voor Ajax: "Ze zijn niet bang"

Ajax heeft het volgens oud-trainer Aad de Mos niet getroffen met de loting tegen Union Sint-Gillis in de Europa League. Volgens De Mos wacht het elftal van Francesco Farioli een moeilijke avond. In de Telegraaf legt hij uit waarom.

"Met Sébastien Pocognoli, ex-AZ, heeft Sint-Gillis een coach die het Nederlands voetbal goed kent. De achilleshiel van FC Twente wist hij te vinden en ik ben ervan overtuigd dat hij ook een doordacht plan heeft om Ajax te bestrijden", aldus De Mos.

"Hij heeft er een ontzettend gedisciplineerde ploeg van gemaakt, dus Farioli kan aan de bak. De nul is heilig en vanuit de gesloten verdediging kunnen ze met hun loopvermogen, intensiteit en kracht ontzettend goed counteren", gaat zijn analyse verder. "De aanvallende spelhervattingen zijn dodelijk. Ze zullen respect hebben voor Ajax, maar niet bang zijn."

Volgens de Mos is de selectie nauwkeurig samengeteld. "De zoektocht naar nieuwe spelers is bij Union Sint-Gillis bijna wetenschap. Er gelden strakke regels en iedereen moet normaal doen. Ze kijken in de scouting heel erg naar de mens achter de voetballer. Een type als Noa Lang zou nooit worden aangetrokken."

Een team ook met een duidelijke speelwijze. "Het is een 5-3-2-systeem, waarmee ze tegenstanders in de counter proberen kapot te maken. Christian Burgess, een Engelse centrale verdediger van 33, is de grote leider. En met Anthony Moris uit Luxemburg hebben ze een geweldige keeper. Met de Canadees Promise David en de Serviër Franjo Ivanovic hebben ze twee levensgevaarlijke spitsen."

Hoe Ajax hun zwakte kan bespelen? "Ajax kan Union pijn doen door ze goed vast te zetten, maar dat doet Farioli normaal gesproken niet", aldus De Mos. "De Belgen willen het een voetbalgevecht laten worden met voortdurend duels om de tweede bal. Als Ajax de wingbacks niet vastzet, dan is er een groot probleem. Met data heeft Union Sint-Gillis voor elkaar gekregen dat elke speler op zijn positie een dominante speler is. Ik ben ook geen voorstander van alleen maar data, moet ik je eerlijk zeggen. Maar Union gebruikt die met heel veel succes."