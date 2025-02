De Mos voorspelt titelstrijd: "Zij zullen aan langste eind trekken"

In Goedemorgen Eredivisie bij ESPN doet Aad de Mos een voorspelling van de landskampioen van de Eredivisie. Volgens hem gaat Ajax aan het langste eind trekken.

De voormalig voetbaltrainer denkt dat de ploeg van Francesco Farioli bovenaan gaat eindigen. "Omdat Ajax slecht speelt en wint", stelt de analist. "En als Ajax goed speelt winnen zij automatisch. Dat vertrouwen wordt per week groter."

Ook ziet De Mos dat er talenten doorbreken, die volgens hem nog wel eens het verschil zouden kunnen maken. "Ook dat wordt opgeslurpt in de ploeg. Nu heb je het doorbreken van Mokio en Bounida", aldus De Mos.

De Mos verwacht bovendien dat de lentemaanden passen bij de ploeg uit Amsterdam. "Het mooie weer gaat komen in de maanden maart, april en mei. De Godenzonen spelen graag op een goede grasmat. Dat speelt allemaal mee. Dat was in mijn tijd als trainer al", sluit De Mos af.