De Mos: "Waarom hij nog niet is opgeroepen is voor mij een raadsel"

Mika Godts verdient volgens Aad de Mos een plek in de WK-selectie van België. De oud-trainer begrijpt niet dat de buitenspeler van Ajax nog altijd wacht op zijn eerste interland.

Godts maakte afgelopen weekend indruk tijdens de ruime 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. Volgens De Mos ontwikkelt de jonge Belg zich razendsnel. "Hij wordt met de week beter", laat hij optekenen door De Telegraaf.

De Mos, die in België trainer was bij onder meer KV Mechelen, RSC Anderlecht en Standard Luik, vindt dat bondscoach Rudi Garcia meer naar nieuwe namen moet kijken. "De bondscoach van De Rode Duivels, Rudi Garcia, houdt in mijn ogen te veel vast aan de vaste namen. Godts moet absoluut met België mee naar het WK, omdat hij de ideale man is om na een uur spelen Jeremy Doku af te lossen. Waarom hij nog niet is opgeroepen is voor mij een raadsel, want ik zie hem elke week spelen."