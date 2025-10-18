AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

De Mos waarschuwt Ajax: "Winnen van AZ, anders is het onhoudbaar"

Sara
bron: De Telegraaf
Davy Klaassen bedankt het publiek
Davy Klaassen bedankt het publiek Foto: © BSR Agency

Aad de Mos ziet de spanning toenemen bij Ajax. Vier benauwde thuiszeges en twee kansloze Europese missies voedden het gemor in de Johan Cruijff ArenA en verhogen de druk op Heitinga in aanloop naar het duel met AZ. 

De komende opponenten zijn AZ, Chelsea, FC Twente, SC Heerenveen, Galatasaray en FC Utrecht. "Daar moeten een of twee wedstrijden bijzitten waarbij Ajax in de bovengrens komt. Anders is het onhoudbaar. Ajax heeft een referentiewedstrijd nodig", geeft De Mos aan in De Telegraaf.

"Eigenlijk moet je winnen van AZ met goed voetbal en daarna gelijkspelen bij Chelsea. Als je niet wint van AZ, dan zijn de poppen aan het dansen", waarschuwt De Mos. "Dat moet er wat gebeuren, ondanks dat Fred Grim er nu als assistent-trainer bij is gezet. Anders kom je weer in de situatie dat je niet bij de eerste vier, vijf gaat komen."

"Heitinga zal moeten laten zien dat hij een handschrift heeft. PSV en Feyenoord dragen het handschrift van hun trainer. Je weet hoe er gespeeld wordt. Nu wil Heitinga spelers dingen laten doen die ze niet kunnen. Je kunt niet zoals tegen Marseille een-op-een allemaal naar voren rennen. Bij elke bal die je verliest, word je dan weg gecounterd", besluit de meesteranalyticus. 

