De Mos wijst naar Ajacied: "Zou kandidaat geweest zijn voor Oranje"
Aad de Mos heeft te doen met Aaron Bouwman. De verdediger van Ajax liep afgelopen weekend een pijnlijke blessure op na een botsing met Ruben van Bommel.
Bouwman ligt er enkele weken uit met een gekneusde long en borstbeen. "Voor die jongen is het heel vervelend. Ik denk dat hij eventueel ook een kandidaat zou zijn geweest voor Oranje", reageert De Mos in een video-item van het Eindhovens Dagblad. "Die jongen speelde weer een goede wedstrijd. Hij ontwikkelt zich uitstekend. Dat zal Xavi ook gezien hebben bij deze wedstrijd."
De Mos vindt dat Van Bommel goed is weggekomen met een gele kaart. "Het is ook zonde voor Ajax. Met elf tegen tien hadden ze meer dan een kansje gehad", aldus de analist. "Ik vond ze in een bepaalde fase zó sterk, ze hadden 1-2 en 1-3 moeten maken. Dat moet beter, als ze mee willen doen voor de titel."
De Mos wijst naar Ajacied: "Zou kandidaat geweest zijn voor Oranje"
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