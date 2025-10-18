De Mos wijst verschil top drie aan: "Ajax heeft dat allemaal niet"

Na bijna een kwart van de competitie maakt Aad de Mos de tussenbalans op. De Haagse meesteranalyticus is onder de indruk van de organisatie bij Feyenoord en PSV, maar is dat allesbehalve bij Ajax.

De Mos vindt het verstandig dat PSV deze zomer vasthield aan Bosz. "Als je succes wilt hebben, moet je niet in de emotie komen. PSV heeft een sterk trio. Directeur voetbalzaken Earnest Stewart, Bosz en algemeen directeur Marcel Brands. Als daar dezelfde taal gesproken wordt over de speelwijze, aankopen, jeugdopleiding, dan gaat het snel de goede kant op."

"PSV heeft een driehoek. Feyenoord met Van Persie en algemeen directeur Dennis te Kloese een koppel. Het werkt bij allebei. En beide clubs hebben een goede trainer en een goede selectie. Ajax heeft dat allemaal niet", wijst hij het verschil aan in De Telegraaf.

Op 26 oktober treffen Feyenoord en PSV elkaar in De Kuip. De Mos verwacht dat Ajax niet meer zo dichtbij zal komen. "Dat wordt D-day voor beide. Mocht PSV winnen, dan wordt het een heel spannende competitie. Maar Feyenoord kan een grote slag slaan. Want zoals vorig seizoen, dat eerst PSV en daarna Ajax een riante voorsprong verspeelde, dat gaat zich niet herhalen."