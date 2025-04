De Mos ziet Ajacied Europese top halen: 'Real Madrid zou kunnen'

"Ik heb altijd de tactiek gehanteerd om spelers te kopen in hun mindere periode, wanneer ze nog betaalbaar waren, terwijl ik zag dat ze grote kwaliteiten hadden. Taylor is voor mij een jongen die absoluut potentie heeft voor de Europese top", aldus De Mos.

Zelfs gigant Real Madrid is volgens De Mos haalbaar. "Als Arda Güler daar kan slagen, kan Taylor dat ook. We moeten het niet overdrijven, maar hij zou daar best mee kunnen. Zoals Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart dat in hun tijd konden, kan Taylor dat ook. Hij doet echt niet onder voor een Güler."