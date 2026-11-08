De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"

Aad de Mos verwacht zondagmiddag een spannende speelronde in de Eredivisie. De voormalig trainer denkt dat de titelkandidaten voor lastige wedstrijden staan en dat er zomaar puntenverlies kan worden geleden. Vooral het treffen tussen FC Twente en Ajax kan volgens de analist grote gevolgen hebben voor de titelstrijd.

De Mos is benieuwd of FC Twente zich kan bewijzen tegen de Amsterdammers. "Op het moment dat zij moeten doorbijten, lukt dat vaak niet. Al werd PSV wél verslagen. Nu is FC Twente in een stadium beland waarin iedereen verwacht dat ze gaan winnen. Dat moeten ze laten zien", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Volgens De Mos staat er voor beide ploegen veel op het spel. "Ze zijn goed begonnen en hebben tegen AZ een blokkade doorbroken", vervolgt de analist. "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor allebei, met het oog op de titel. Ik denk dat alle topploegen dit weekend een bananenschil moeten ontwijken."