De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"
Aad de Mos verwacht zondagmiddag een spannende speelronde in de Eredivisie. De voormalig trainer denkt dat de titelkandidaten voor lastige wedstrijden staan en dat er zomaar puntenverlies kan worden geleden. Vooral het treffen tussen FC Twente en Ajax kan volgens de analist grote gevolgen hebben voor de titelstrijd.
De Mos is benieuwd of FC Twente zich kan bewijzen tegen de Amsterdammers. "Op het moment dat zij moeten doorbijten, lukt dat vaak niet. Al werd PSV wél verslagen. Nu is FC Twente in een stadium beland waarin iedereen verwacht dat ze gaan winnen. Dat moeten ze laten zien", vertelt hij tegenover De Telegraaf.
Volgens De Mos staat er voor beide ploegen veel op het spel. "Ze zijn goed begonnen en hebben tegen AZ een blokkade doorbroken", vervolgt de analist. "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor allebei, met het oog op de titel. Ik denk dat alle topploegen dit weekend een bananenschil moeten ontwijken."
Ook PSV en Feyenoord moeten volgens De Mos rekening houden met een lastige middag. "PSV heeft een lastige wedstrijd bij Cambuur en ik denk dat Feyenoord in Heerenveen ook een moeilijke horde moet nemen. Dus het wordt een heel belangrijk weekend."
Baas eerlijk: "Misschien was een overwinning daarom wel te veel"
Weghorst besprak bizar moment met Kooij: "Dat zei hij tegen mij"
Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"
VIDEO | Bijzonder! Weghorst en Tolu vinden elkaar na FC Twente-Ajax
Kooij reageert op controversieel moment: "Ik baal er enorm van"
Pröpper reageert na intens duel: "Ik geniet wel van al het drama"
Kooij woest na optreden Higler bij FC Twente - Ajax: "Kut VAR!"
Perez: "Hier zou je nóóit mogen ingrijpen als VAR of scheids"
Klaassen reageert op penalty: "Bal gaat niet eens naar de goal"
Ajax moet in extremis goal slikken en speelt gelijk tegen FC Twente
Clubicoon ziet Ajax-terugkeer niet zitten: "Dat station is voorbij"
Godts krijgt drie onvoldoendes van Franse media: "Veel te timide"
Maher Carrizo baalt: "Het kwam niet doordat ik was gaan feesten"
Ajax in topper tegen FC Twente: Míchel maakt opvallende keuzes
Aad de Mos waarschuwt Ajax: "Plaaggeest die zijn gram wil halen"
Kraay verbaasd over Ajax-trainer: "Hij gaat tekeer tegen Tolu"
Anco Jansen waarschuwt voor Ajacied: "Als hij zich lekker voelt..."
Spaan neemt het op voor specifieke Ajax-speler: "Kan weinig goeddoen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel heeft flinke puzzel voor zich
De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"
Ajax-huurling maakt indruk in het buitenland met twee treffers
Tessel Middag kritisch op Ajax: "Salaris van 250 euro per maand"
Maduro geeft tip voor luxeprobleem Ajax: "Hij is daarin sterker"
Lewis Schouten gelooft in titel met AZ: "Ajax bij de favorieten"
Nederland ontsnapt aan grote rampweek ondanks diverse zeperds
Ajax presteert: "De grootste kloof ooit tussen beide topclubs"
Ajax wil aanklampen bij PSV: "Beleid van Cruijff is kwetsbaar"
'Cruijff kan Ajax en Barça helpen met opvallende transferdeal'
Tolu over trainer Míchel: "Op een dag ga ik hem vermoorden"
Kees Smit vertelt: "Feyenoord én Ajax. Daar baal ik nog steeds van"