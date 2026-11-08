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De Mos ziet gevaar voor Ajax: "Dat moeten ze laten zien"

Thomas
bron: De Telegraaf
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Pro Shots

Aad de Mos verwacht zondagmiddag een spannende speelronde in de Eredivisie. De voormalig trainer denkt dat de titelkandidaten voor lastige wedstrijden staan en dat er zomaar puntenverlies kan worden geleden. Vooral het treffen tussen FC Twente en Ajax kan volgens de analist grote gevolgen hebben voor de titelstrijd.

De Mos is benieuwd of FC Twente zich kan bewijzen tegen de Amsterdammers. "Op het moment dat zij moeten doorbijten, lukt dat vaak niet. Al werd PSV wél verslagen. Nu is FC Twente in een stadium beland waarin iedereen verwacht dat ze gaan winnen. Dat moeten ze laten zien", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Volgens De Mos staat er voor beide ploegen veel op het spel. "Ze zijn goed begonnen en hebben tegen AZ een blokkade doorbroken", vervolgt de analist. "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd voor allebei, met het oog op de titel. Ik denk dat alle topploegen dit weekend een bananenschil moeten ontwijken."

Ook PSV en Feyenoord moeten volgens De Mos rekening houden met een lastige middag. "PSV heeft een lastige wedstrijd bij Cambuur en ik denk dat Feyenoord in Heerenveen ook een moeilijke horde moet nemen. Dus het wordt een heel belangrijk weekend."

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