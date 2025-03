De Mos ziet pijnpunt PSV: "Als ik Ajax was, zou ik daar beginnen"

Aad de Mos denkt dat PSV Ajax in eigen huis in de topper in de Eredivisie aankomende zondag kan verslaan. Hij weet echter dat er ook kansen voor Ajax liggen.

"Als ze slim zijn, gaan ze iets anders doen en het zwakste gedeelte van PSV aanpakken. Dat is de verdediging, inclusief de keeper. Die moet je bespelen. Ik verwacht wel iets van Francesco Farioli, ik denk dat hij ook wel ziet dat deze wedstrijd beslissend kan zijn. Hij heeft veertien dagen om alles te analyseren en goed voor te bereiden, daar is hij een meester in", opent De Mos bij Voetbal International.

"Ik verwacht iets anders van hem, dat zal ook wel nodig zijn. Hoog druk zetten, op de verdediging, dat is de zwakke plek van PSV", weet de Mos. "Elke ploeg heeft zwakheden. Bij PSV is het middenveld en de aanval goed, maar ze krijgen zo makkelijk goals tegen. Ze maken zoveel fouten in de opbouw, aannames, keuzes aan de bal. De keeper die weg wil en weet dat het afgelopen is… Als ik Ajax was, zou ik daar beginnen."