Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"

Max
bron: Eindhovens Dagblad
Aad de Mos
Aad de Mos Foto: © Orange Pictures

Aad de Mos vindt dat Ajax John Heitinga nog niet moet ontslaan. Volgens de analist moet de oefenmeester van de Amsterdammers de tijd krijgen om zich te bewijzen. 

Ajax maakt dit seizoen nog niet veel indruk dit seizoen, maar volgens De Mos ligt dat niet alleen aan Heitinga. "De helft van de spelers van Ajax hoort daar niet te spelen. Als je daar een andere coach neerzet, gaan de resultaten en het voetbal niet direct beter worden", oordeelt hij bij het Eindhovens Dagblad. "Hij moet van de leiding de tijd krijgen om zijn stempel erop te drukken, zodat een aantal spelers beter kunnen worden. De tijd zal uitwijzen of hij dat kan."

Ajax staat met AZ, Chelsea en FC Twente voor een zwaar programma. "Soms kan een zware een uitkomst zijn voor een trainer. Bij vlagen, als het wat stabieler kan worden, kunnen ze behoorlijk voetballen. Het zit tussen de oortjes. Hij heeft zeker tot de winterstop nodig om zich te bewijzen", besluit De Mos. 

Het laatste Ajax Nieuws Aad de Mos John Heitinga
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
