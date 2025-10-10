De Mos ziet probleem Ajax: "De helft hoort daar niet te spelen"

Ajax maakt dit seizoen nog niet veel indruk dit seizoen, maar volgens De Mos ligt dat niet alleen aan Heitinga. "De helft van de spelers van Ajax hoort daar niet te spelen. Als je daar een andere coach neerzet, gaan de resultaten en het voetbal niet direct beter worden", oordeelt hij bij het Eindhovens Dagblad. "Hij moet van de leiding de tijd krijgen om zijn stempel erop te drukken, zodat een aantal spelers beter kunnen worden. De tijd zal uitwijzen of hij dat kan."

Ajax staat met AZ, Chelsea en FC Twente voor een zwaar programma. "Soms kan een zware een uitkomst zijn voor een trainer. Bij vlagen, als het wat stabieler kan worden, kunnen ze behoorlijk voetballen. Het zit tussen de oortjes. Hij heeft zeker tot de winterstop nodig om zich te bewijzen", besluit De Mos.