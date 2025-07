'De Oranjezomer gaat op de schop bij terugkeer Hélène Hendriks'

De terugkeer van Hendriks werd woensdagavond aangekondigd via het Instagram-account van Vandaag Inside. De 44-jarige presentatrice kondigde in mei bij datzelfde programma aan dat ze geopereerd moest worden vanwege een beknelde zenuw in haar rug. Door die medische ingreep moest ze het begin van het zomerseizoen van De Oranjezomer aan zich voorbij laten gaan. Haar rol werd in eerste instantie overgenomen door Johnny de Mol, en sinds anderhalve week door Thomas van Groningen.

Volgens Santegoeds krijgt de uitzending vanaf augustus een aangepaste vorm. "Hélène zit slecht, dus die moet heel veel staan, ook tijdens de uitzendingen. Dat houdt in dat de tafel wordt vervangen door een desk", legt hij uit. Ook de gasten zullen vermoedelijk moeten meebewegen met deze opzet. "Ik denk dat die moeilijk kunnen blijven zitten als zij gaat staan. Het programma ziet er dus iets anders uit, maar we weten allemaal waarom dat het geval is."

Voor Thomas van Groningen kwam de terugkeer van Hendriks niet als een verrassing, zo vertelt hij in Shownieuws. "Voor Hélène is het natuurlijk geweldig. Ik wist het al een tijdje hoor", zegt hij. Toen hij door de redactie werd benaderd, informeerde hij direct hoe lang zijn tijdelijke rol zou duren. "Ze zeiden: ‘Tot Hélène beter is, maar waarschijnlijk 4 augustus’, dus daar hield ik al de hele tijd rekening mee. Maar het is natuurlijk fijn dat het dan ook echt zo is. Ik had die andere twee weken nog wel vrijgehouden, maar nu ga ik lekker wat anders doen."