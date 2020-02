Geschreven door Jelmer Jager 24 feb 2020 om 14:02

Vrijdagavond maakte Youri Regeer zijn debuut voor Jong Ajax in het betaalde voetbal. De middenvelder heeft zich de afgelopen anderhalf jaar razendsnel ontwikkeld en werd hier tegen Helmond Sport voor beloond.

Bij Ajax O19 ging veel aandacht de laatste maanden uit naar Sontje Hansen en Naci Ünüvar. En dat is terecht, want het duo maakt een geweldige ontwikkeling door. Na hun debuut voor Jong Ajax wisten ze allebei ook al hun debuut in de hoofdmacht te maken. In de luwte van het tweetal ontwikkelden meerdere talenten zich geweldig, waaronder Youri Regeer. De middenvelder maakte samen met Hansen en Ünüvar misschien wel de grootste stappen de afgelopen periode.

Start bij Ajax

De middenvelder liep ooit al op jonge leeftijd stage op De Toekomst, maar werd destijds niet aangenomen. Hij kwam uiteindelijk in de jeugdopleiding van ADO Den Haag terecht en dwong daar alsnog zijn transfer naar Ajax af. In 2017 begon Regeer in Ajax O15. Hij groeide al snel uit tot een sterkhouder en een bepalende speler. Hij werd aanvoerder en zette daar zijn eerste stappen van zijn opmars. Na zo’n acht maanden maakte hij als 14-jarige zijn debuut voor Ajax O16. Hij maakte daar in korte tijd zo’n goede indruk dat hij na de zomer (seizoen 2018-2019) niet in Ajax O16, maar bij Ajax O17 mocht beginnen. Als jongste van zijn team dwong hij een basisplaats af. Ook in het team van trainer Dave Vos werd Regeer een sterkhouder op het middenveld, zeker in de periode na de winterstop toen Naci Ünüvar al werd doorgeschoven naar Ajax O19. Aan het eind van het seizoen maakte hij ook zelf, als 15-jarige, zijn debuut in Ajax O19. In juni, twee maanden voor zijn 16e verjaardag, werd hij beloond voor zijn ontwikkeling met een driejarig contract.

Razendsnelle ontwikkeling

Net als een jaar eerder werd Regeer ook afgelopen zomer blij verrast met het feit dat hij in een hoger team mocht beginnen. Als 15-jarige wist hij eigenlijk direct een basisplaats in het team van trainer John Heitinga te veroveren. Nu wel in een iets andere rol dan voorheen. Hij moest voor diepgang vanuit het middenveld zorgen. Een rol die vergelijkbaar is met die van Donny van de Beek in het eerste van Ajax als hij op ‘10’ speelt. En die rol bleek hem uitstekend te liggen. Hij speelde met de week beter, maar bleef nog wel in de schaduw van de uitblinkende Hansen en Ünüvar. Regeer is een echte teamspeler die hard werkt voor zijn ploeg en bereid is om extra meters te maken.

In de beginfase van het seizoen dwong hij ook de aandacht van Nederland O17-coach Peter van der Veen af. Tijdens een trainingskamp werd ook hier al snel duidelijk dat Regeer mee mocht gaan naar het WK O17 in Brazilië. Opnieuw een knappe prestatie, want praktisch dezelfde groep had een paar maanden eerder het EK O17 gewonnen. Door een klein aantal blessures kwamen er een paar plekjes vrij in de selectie en die kans pakte Regeer met beide handen aan.

Teamspeler

Dat de rol van een teamspeler hem perfect ligt, werd met de week duidelijker als nummer 10 van Ajax O19. Maar Heitinga begon ook met hem te experimenteren. Zo wilde de O19-trainer Regeer per se in zijn team hebben staan tijdens UEFA Youth League wedstrijden, ondanks dat een aantal spelers uit Jong Ajax werd teruggehaald. In de uitwedstrijd tegen Valencia O19 speelde hij als rechtsbuiten. De Spaanse talenten wisten niet goed wat ze met hem aan moesten en zo scoorde Regeer een hattrick met onder meer een fraaie omhaal en een knappe kopbal.

Al vrij snel hierna ging een grote groep van 8 Ajacieden met Nederland O17 naar Brazilië. Regeer was in de eerste wedstrijd nog wisselspeler, maar begon in de resterende 6 wedstrijden telkens in de basis. Na de eerste drie wedstrijden (één invalbeurt) nog op het middenveld te hebben gespeeld, werd Regeer in de knock-out rondes voor het eerst gebruikt als voetballende CV. Door een schorsing moest er wat geschoven worden in het team. Uiteindelijk bleek ook die rol hem buitengewoon goed af te gaan. Zo goed dat hij de rest van het toernooi daar bleef staan. Het benadrukt nog maar een keer wat voor veelzijdige teamspeler Regeer is. In de halve finale scoorde hij zelfs – als verdediger – tegen Mexico O17 (1-1 eindstand), waarna uitgerekend hij de beslissende penalty miste.

Een paar dagen na de terugkomst uit Brazilië was Regeer direct weer van waarde voor Ajax O19. Hij voelde zich, ondanks het zware WK O17, goed en wilde graag spelen. Met een assist en een doelpunt was hij belangrijk tegen FC Twente O19. De woensdag erna stond een belangrijke Youth League wedstrijd op het programma tegen Lille O19. Heitinga wilde Regeer wederom graag opstellen en zette hem nu als rechtsback neer in een bijzonder 1-2-3-4-1-systeem. Het werkte vrij aardig, maar na een blessure van Hansen kwam Regeer na een halfuur op zijn vertrouwde positie te spelen. Uiteindelijk is dat ook zijn beste positie.

Beloningen

Als beloning voor zijn razendsnelle ontwikkeling mocht het talent met Jong Ajax mee op trainingskamp naar Spanje. Het was een goede en intensieve week, maar eindigde wel met een smetje. Regeer raakte op de laatste dag geblesseerd aan zijn bovenbeen en moest tot eind januari toe kijken hoe O19 liep te worstelen met de vorm. Hij maakte eind januari zijn rentree tegen AZ O19 en wist direct weer te scoren. Ondanks de 1-5-nederlaag maakte hij een goede indruk.

In februari werd hij meermaals beloond voor zijn ontwikkeling. Zo kreeg hij te horen dat hij vast mocht mee trainen bij Jong Ajax, mocht hij één keer mee trainen met het eerste elftal en maakte hij dus afgelopen vrijdag in Helmond zijn debuut voor Jong Ajax in het betaalde voetbal. De pas 16-jarige middenvelder maakte een goede indruk en kwam in een mooi rijtje (Jong) Ajacieden terecht. Regeer werd de 4e jongste debutant voor Jong Ajax. Alleen Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor en Naci Ünüvar waren nog net iets jonger tijdens hun debuut in het betaalde voetbal. Regeer speelde in Helmond niet op de ’10’ positie, maar stond naast Taylor op het middenveld. Daardoor kwam de middenvelder, die prima standhield, niet vaak in kansrijke positie. In de 65e minuut lukte dit eigenlijk voor het eerst, waarna Regeer op aangeven van Hansen vanaf randje 16 overschoot. Een kwartier later was de pijp leeg en zag Regeer vanaf de bank dat invaller Alex Méndez de wedstrijd besliste.

Net als in de afgelopen twee seizoenen lijkt de middenvelder langzaam maar zeker klaar te zijn voor de volgende stap en uitdaging in zijn nog prille carrière. Het is kenmerkend voor zijn razendsnelle ontwikkeling de afgelopen seizoenen. Ondanks dat blijft Regeer zelf er heel rustig onder. “Het is een geweldige beloning om als 16-jarige je debuut te mogen maken in Jong Ajax. Veel talenten worden al op jonge leeftijd doorgeschoven. Tegen Helmond speelden we met de jongste opstelling ooit van Jong Ajax. Dat is een groot compliment voor de club en voor hoeveel talenten ze voortbrengen. Mijn eerste wedstrijd ging goed. Ik denk dat ik een goede wedstrijd speelde. Ik ben nog maar 16 en dit is pas het begin voor hopelijk meer. Daar moet ik hard voor blijven werken”, reageerde het talent na afloop voor de camera van NH Nieuws.